Chính quyền địa phương 2 cấp: Nghệ An khuyến khích cán bộ tỉnh luân chuyển về xã

Để tăng cường cán bộ cho cấp xã, tỉnh Nghệ An khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức ở cấp tỉnh về tăng cường cho cơ sở, đặc biệt là ở những xã có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

Cụ thể, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Công văn số 4675-CV/BTCTU (ngày 11/8/2025) về việc đăng ký nguyện vọng đi tăng cường công tác ở cơ sở.

Theo đó, thực hiện Kết luận số 177-KL/TW, ngày 11/7/2025; Kết luận số 178- KL/TW, ngày 17/7/2025; Kết luận số 179-KL/TW, ngày 25/7/2025 và Kết luận số 183-KL/TW, ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai để cán bộ, công chức, viên chức đăng ký nguyện vọng luân chuyển, điều động đi tăng cường công tác ở cơ sở.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo quán triệt, phổ biến chủ trương này đến cán bộ trong cơ quan, đơn vị, triển khai việc đăng ký nhu cầu, nguyện vọng.

Đối tượng đăng ký theo thứ tự ưu tiên gồm: Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; chuyên viên, viên chức thuộc sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.

Khi về công tác tại cấp xã, cán bộ, công chức sẽ được bố trí vào các chức danh cụ thể gồm: Trưởng các phòng, ban và tương đương các xã, phường; phó trưởng các phòng, ban và tương đương các xã, phường.

Việc làm này nhằm bổ sung nhân lực, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương.Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị trên cơ sở đăng ký của cán bộ, các cơ quan, đơn vị tổng hợp danh sách gửi về trước ngày 15/8/2025 để tổng hợp.

Trước đó, tại Thông báo số 2171-TB/TU ngày 9/8/2025 về kết quả triển khai Kết luận số 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục rà soát, sắp xếp bảo đảm đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu; nâng cao chất lượng, năng lực cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, nhất là cán bộ chuyên môn; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ; thành lập các tổ công tác kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ...

Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm tổ chức Hội nghị sơ kết sau 1 tháng đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trước ngày 15/8/2025. Theo thông tin từ Sở Nội vụ, sau khi sắp xếp thành 130 đơn vị hành chính cấp xã tại Nghệ An, có khoảng 7.800 cán bộ, công chức cấp xã, trong đó khoảng 3.530 người dôi dư.

Số lượng cán bộ, công chức này sẽ được bố trí, sắp xếp lại, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ. Mỗi đơn vị hành chính cấp xã mới dự kiến sẽ có khoảng 60 cán bộ, công chức, bao gồm cả biên chế bình quân của mỗi cấp xã khoảng 32 người của khối chính quyền./.

