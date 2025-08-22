Điểm chuẩn Trường Đại học Dược Hà Nội giảm mạnh so với năm 2024

Trường Đại học Dược Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025 cho tất cả phương thức xét tuyển. Theo đó, điểm chuẩn các ngành đều giảm so với năm 2024.

Cụ thể, ngành Dược học có điểm chuẩn xét theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 24,5 điểm, giảm hơn 1 điểm so với năm ngoái. Ngành Hóa dược giảm gần 2 điểm. Ngành Hóa học giảm gần 4 điểm. Mức giảm mạnh nhất là ngành Công nghệ sinh học với 20 điểm, giảm 4,26 điểm so với năm 2024.

Điểm chuẩn các ngành còn lại từ 20 điểm đến 23,56 điểm.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ thứ tự nguyện vọng của thí sinh trong phiếu đăng ký xét tuyển.

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Dược học hoặc Hóa dược theo PT3 hoặc PT4, thí sinh phải đồng thời có điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm trúng tuyển theo bảng trên và đạt điều kiện học bạ trong ngưỡng đầu vào theo Thông tin tuyển sinh đại học năm 2025 của Trường Đại học Dược Hà Nội.

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo PT2A, PT2B, PT2C: thí sinh phải đồng thời có điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm trúng tuyển theo bảng trên và đạt điều kiện điểm thi Tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 19 điểm trở lên (bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, không bao gồm điểm khuyến khích) theo Thông báo số 430/QĐ-DHN ngày 23/07/2025 và Thông tin tuyển sinh đại học năm 2025 của Trường Đại học Dược Hà Nội./.

Điểm chuẩn khối trường quân đội cao “chạm nóc” với 30 điểm tuyệt đối Mức điểm chuẩn cao nhất của khối trường quân đội lên đến 30 điểm, áp dụng với thí sinh nữ tuyển vào Học viện Quân y.