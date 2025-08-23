Xuất hiện nhiều ngành học có điểm chuẩn “đỉnh nóc kịch trần” 30 điểm

Theo công bố điểm chuẩn của các trường đại học, đến thời điểm này đã có 6 ngành học lấy điểm chuẩn ở mức 30/30 điểm. Với điểm chuẩn này, nếu thí sinh không có điểm cộng ưu tiên, thí sinh sẽ phải đạt mức điểm tuyệt đối ở cả ba môn thi mới có cơ hội trúng tuyển.

Trong 6 ngành học này có hai ngành thuộc khối trường quân đội và 4 ngành thuộc nhóm ngành sư phạm.

Hai ngành khối quân đội có điểm chuẩn 30 điểm đều áp dụng đối với thí sinh nữ, gồm ngành Y khoa của Học viện Quân y và Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự.

4 ngành khối sư phạm của Trường Đại học Ngoại ngữ đều có điểm chuẩn rất cao. (Ảnh chụp màn hình)

4 ngành thuộc nhóm sư phạm có điểm chuẩn “kịch trần” là Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế).

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. (Ảnh chụp màn hình)

Đặc biệt, với hai ngành sư phạm Tiếng Anh và Tiếng Trung của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), thí sinh không chỉ phải đạt 30 điểm mà còn phải đáp ứng thêm tiêu chí phụ.

Cụ thể, với ngành Sư phạm tiếng Anh, thí sinh phải đạt điểm tiếng Anh từ 9,5 điểm trở lên, điểm văn từ 8,5 điểm trở lên. Với ngành Sư phạm tiếng Trung, thí sinh phải điểm môn Ngoại ngữ tuyệt đối 10 điểm.

Năm nay, ngành Sư phạm Lịch sử–Địa lý của Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng có điểm chuẩn gần “chạm nóc” với 29,84 điểm. Đây là mức điểm chuẩn kỷ lục của trường này./.

