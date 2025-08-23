Trường Đại học Ngoại thương công bố chi tiết điểm chuẩn sau quy đổi

Trường Đại học Ngoại thương đã công bố chi tiết điểm chuẩn chi tiết điểm chuẩn quy đổi theo từng phương thức tuyển sinh.

Chi tiết điểm chuẩn như sau:

Trường cũng đặc biệt lưu ý việc thí sinh sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển trong các trường hợp sau: không hoàn thành thủ tục nhập học, không minh chứng được chứng chỉ quốc tế hoặc bị phát hiện chứng chỉ không hợp lệ.

Về thủ tục nhập học, Trường Đại học Ngoại thương quy định thí sinh trúng tuyển phải thực hiện đầy đủ 3 bước thủ tục :

Thứ nhất là xác nhận nhập học trực tuyến năm 2025 tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn theo quy định trước 17 giờ ngày 30/8.

Thứ hai, thí sinh kê khai thông tin nhập học trực tuyến tại Hệ thống của Trường Đại học Ngoại thương bằng cách truy cập đường link: https://ftugate.ftu.edu.vn từ 10 giờ ngày 26/8đến trước 17 giờ ngày 30/8.

Thứ ba, thí sinh nhập học trực tiếp tại trường từ ngày 3 đến 5/9 (theo lịch cụ thể tương ứng với từng chương trình đào tạo/cơ sở đào tạo được công bố chi tiết tại Hướng dẫn nhập học của nhà trường trong thời gian tới).

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhập học theo thông báo của nhà trường, nếu thí sinh không hoàn thành các thủ tục nhập học mà không có lý do/minh chứng phù hợp, trường sẽ xóa tên khỏi danh sách thí sinh trúng tuyển.

Thí sinh xét tuyển sử dụng chứng chỉ năng lực quốc tế SAT, ACT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế TOEFL iBT cần đăng ký xác thực kết quả thi trên hệ thống của đơn vị tổ chức bài thi, yêu cầu gửi xác thực kết quả điểm thi về Trường Đại học Ngoại thương theo các mã sau:

Với chứng chỉ NLQT SAT: code 9055 Foreign Trade University

Với chứng chỉ NLQT ACT: code 1779 Foreign Trade University

Với chứng chỉ NNQT TOEFL iBT: code D186 Foreign Trade University.

Thời gian gửi xác thực chậm nhất trước 17 giờ ngày 15/9. Quá thời hạn trên, nếu thí sinh không xác thực được chứng chỉ SAT, ACT, TOEFL iBT về mã của trường, trường sẽ xóa tên thí sinh khỏi danh sách trúng.

Đối với các thí sinh xét tuyển sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác, nhà trường sẽ liên hệ với các đơn vị tổ chức thi để tiến hành xác minh và hậu kiểm hồ sơ tuyển sinh. Nếu phát hiện chứng chỉ không hợp lệ, thí sinh sẽ bị xử lý theo đúng quy định và quy chế tuyển sinh hiện hành của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

