Mạo danh trường học để thông báo tuyển dụng, kêu gọi từ thiện

Ngày 29/12, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát cảnh báo về tình trạng đơn vị này bị mạo danh trên không gian mạng.

Theo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, fanpage có tên gọi “Tuyển dụng VNU-HCM” và "VNU - Cùng các em đến trường" thường xuyên mạo danh đại học này để thực hiện các hoạt động tuyển dụng, kêu gọi từ thiện không chính thống.

Cụ thể, các fanpage này sử dụng tên gọi, logo và hình ảnh của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, gây hiểu nhầm nghiêm trọng trong cộng đồng.

Đáng chú ý, các trang mạo danh đã yêu cầu ứng viên, người truy cập đóng tiền, tham gia khảo sát và thực hiện một số thủ tục không đúng với quy trình tuyển dụng chính thức của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như kêu gọi quyên góp không đúng sự thật. Đây là hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức và vi phạm pháp luật hiện hành.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh thông tin chính thức về các hoạt động của đơn vị chỉ được đăng tải trên website và fanpage chính thống của đại học này.

Vì thế, phụ huynh, sinh viên và cộng đồng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào được dẫn dắt từ fanpage, website mạo danh.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn nhất cả nước với 30 đơn vị, trong đó có 8 trường đại học thành viên với tổng quy mô đào tạo hơn 100.000 sinh viên.

Cùng ngày 29/12, Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành) cũng phát cảnh báo khẩn đến phụ huynh, học sinh toàn trường về hành vi lừa đảo mới, tinh vi.

Những ngày qua, nhiều phụ huynh, học sinh của trường nhận được các cuộc gọi mạo danh học sinh của trường để lừa đảo.

Cụ thể, kẻ xấu lấy tên một học sinh trong lớp rồi liên hệ với phụ huynh nói bị mất điện thoại, mất danh bạ và xin số điện thoại của các bạn học sinh khác để hỏi bài thi.

Sau khi có số điện thoại, kẻ xấu gọi cho học sinh, tự xưng là người ở cơ quan chức năng để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Nhà trường nhấn mạnh các biện pháp phòng ngừa với quy tắc "3 không:" không cung cấp số điện thoại, thông tin cá nhân của con em mình hoặc bạn bè cho bất kỳ ai qua điện thoại nếu chưa xác minh trực tiếp; không tin các cuộc gọi tự xưng là công an hoặc cơ quan chức năng làm việc qua điện thoại; không chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP với bất kỳ hình thức nào.

Học sinh, phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, nếu nhận được yêu cầu khả nghi hãy gọi ngay cho giáo viên chủ nhiệm hoặc liên hệ trực tiếp với nhà trường để xác minh; đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo./.

Cảnh báo mạo danh Đại học Quốc gia Hà Nội lừa đảo “trúng tuyển” Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về một số trường hợp giả mạo danh nghĩa của Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi cá nhân dưới nhiều hình thức.