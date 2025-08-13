Xã hội

Cảnh báo mạo danh Đại học Quốc gia Hà Nội lừa đảo “trúng tuyển”

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về một số trường hợp giả mạo danh nghĩa của Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi cá nhân dưới nhiều hình thức.

Đại học Quốc gia Hà Nội đã thông báo về một số trường hợp giả mạo danh nghĩa của Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường thành viên, trực thuộc nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi cá nhân dưới nhiều hình thức./.

