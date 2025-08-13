Cảnh báo mạo danh Đại học Quốc gia Hà Nội lừa đảo “trúng tuyển”

Đại học Quốc gia Hà Nội đã thông báo về một số trường hợp giả mạo danh nghĩa của Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường thành viên, trực thuộc nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi cá nhân dưới nhiều hình thức./.
Họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nghiên cứu từng bước miễn phí sách giáo khoa
Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu theo hướng có bộ sách giáo khoa dùng chung, nghiên cứu từng bước miễn phí sách giáo khoa cho học sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến về chỉnh sửa một số môn học sau thay đổi tỉnh, thành
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi chương trình của 4 môn học: Lịch sử và Địa lý từ lớp 4 đến lớp 9; Địa lý lớp 12; Lịch sử lớp 10 và Giáo dục công dân (Giáo dục kinh tế và pháp luật, lớp 10).
Hai đại học quốc gia chính thức trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh chính thức trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo quyết định vừa được Chính phủ ban hành.
Học sinh Việt gây tiếng vang lớn tại đấu trường Toán học châu Á 2025
Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Tâm cho biết sẽ tiếp tục học tập, tích lũy thêm nhiều kiến thức mới và rèn luyện kỹ năng để chinh phục thêm các cuộc thi Toán trong nước và quốc tế.
Cảnh báo thủ đoạn tội phạm lợi dụng không gian mạng lừa học sinh, sinh viên
Trên địa bàn một số tỉnh, thành phố thời gian qua đã liên tiếp xảy ra việc các đối tượng giả danh lực lượng công an, tòa án gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý trẻ em, học sinh, sinh viên.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 11 và 12/6
Việc dự kiến tổ chức sớm hơn kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông - diễn ra trong ngày 11 và 12/6/2026, nhằm phù hợp với khung kế hoạch năm học, học sinh vẫn có thời gian để ôn thi.
Hà Nội khẩn trương chuẩn bị hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học
Với tổng kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng, chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh mà còn nâng cao chất lượng giáo dục 2 buổi/ngày.
Lễ khai giảng năm học 2025-2026 sẽ được tổ chức theo hình thức đặc biệt
Lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học trên cả nước.
Chân dung học sinh lớp 6 giành Huy chương Vàng tại Đấu trường Toán học châu Á 2025
Vượt qua nhiều đối thủ xuất sắc đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, Dương Minh Tâm đã giành Huy chương Vàng tại Đấu trường Toán học châu Á 2025 diễn ra tại Nhật Bản.
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 dự kiến tổ chức sớm hơn
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11-12/6/2026; để phù hợp với khung kế hoạch năm học, học sinh vẫn có thời gian để ôn thi.
Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xem xét giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN
Đề xuất trên được đưa ra do đã hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động, trường vẫn không khắc phục được lý do dẫn đến việc đình chỉ hoạt động, không báo cáo được năng lực tài chính để duy trì hoạt động.
Thiếu gần 5.000 giáo viên, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tuyển dụng
Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách để gỡ khó, đẩy nhanh tuyển dụng kịp thời có đủ đội ngũ khi năm học mới 2025-2026 đang đến gần.
“Chàng trai vàng hóa học” làm rạng danh quê hương Ninh Bình
Nhắc đến em Đỗ Trung Kiên, học sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Biên Hòa, thầy cô và các bạn đều quen thuộc với biệt danh “chàng trai vàng hóa học.”
Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới 2025
Bốn học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới 2025, khẳng định bản lĩnh và năng lực xuất sắc của học sinh Việt Nam.
Lần đầu tham dự World GreenMech 2025, học sinh Việt Nam đạt thành tích ấn tượng
Đoàn học sinh Việt Nam với 3 đội tiểu học lần đầu tranh tài tại cuộc thi STEM quốc tế World GreenMech 2025 đã giành giải Khuyến khích và lọt Top 50 trong gần 2.000 thí sinh.
Đoàn Hà Nội giành giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc
Vượt qua nhiều đoàn mạnh, đoàn Hà Nội đã giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI, cùng nhiều giải thưởng cá nhân ở các bảng thi từ tiểu học đến trung học phổ thông.
Thành phố Hồ Chí Minh tuyển bổ sung hơn 4.800 giáo viên cho năm học mới
Rà soát nhu cầu của các trường học trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm học mới 2025-2026, toàn thành phố cần tuyển thêm 4.865 giáo viên từ mầm non đến THPT.
Gần 2.000 thiếu nhi cả nước dự ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo”
Ngày hội là hoạt động góp phần triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030."
Olympic Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế: Đoàn học sinh Việt Nam lọt top 4
Tại Olympic Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế (IOAI) năm 2025 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, 100% học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải, gồm: 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng.
Khánh thành cơ sở mới của Trường Hy Vọng: Vì trẻ em thiệt thòi do COVID-19
Dưới mái trường Hy Vọng (Đà Nẵng), các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch COVID-19 được sống trong tình yêu thương, được học tập trong môi trường chất lượng, đầy đủ tiện nghi.
Việt Nam giành 3 huy chương Vàng Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế
Đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 4 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt thành tích cao nhất tại Kỳ thi Olympic Trí tuệ Nhân tạo quốc tế 2025.
TTXVN chung tay dựng xây mái trường cho trẻ em vùng cao Tuyên Quang
Khởi công từ tháng 5/2025, công trình hoàn thành với tổng kinh phí hơn 354 triệu đồng, phục vụ 40 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.
Tan hoang sau lũ, các trường Nghệ An mong được hỗ trợ để kịp đón năm học mới
Dọn dẹp bùn đất, nhặt nhạnh lại từng cuốn sách, các trường vùng lũ Nghệ An đang nỗ lực để có thể đón năm học mới giữa muôn vàn khó khăn, thiếu thốn.
TTXVN tặng phòng học mới tại điểm trường Mầm non Đề Lảng ở Tuyên Quang
Lễ khánh thành và bàn giao phòng học mới tại điểm trường Mầm non Đề Lảng đã diễn ra chiều 8/8/2025, tại thôn Đề Lảng, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.
Điện Biên: Dọn bùn đất tại các trường học sau mưa lũ, sẵn sàng đón năm học mới
Đợt mưa lũ vừa qua đã làm 6 điểm trường, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở trên địa bàn xã Xa Dung, Mường Luân và Na Son bị hư hỏng nặng nề, nhiều phòng học bị phá hủy hoàn toàn.
Hà Tĩnh: Lớp học hè 0 đồng của những cô giáo áo xanh tình nguyện
Lớp học 0 đồng mang lại hiệu quả thiết thực, giúp học sinh ôn tập kiến thức, giảm thời gian sử dụng điện thoại, đồng thời tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh.
Công bố 6 Mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0
Thông qua các chương trình đào tạo, sinh viên, nghiên cứu viên được trau dồi kiến thức cập nhật nhất, rèn luyện kỹ năng liên ngành, trải nghiệm giải quyết bài toán công nghệ thực tiễn.
Cậu học trò từ “vựa ve chai” đến Olympic Tin học quốc tế
Từ cậu học trò sinh ra và lớn lên trong “vựa ve chai” nay đây mai đó cùng cha mẹ, em Đặng Huy Hậu đã xuất sắc đoạt Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 vừa diễn ra tại Bolivia.
Cao Bằng: Xây dựng các trường học hạnh phúc ở khu vực biên giới
Cao Bằng đẩy mạnh xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã biên giới nhằm nâng cao giáo dục, củng cố an ninh, phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi cộng đồng.
Phát triển cơ sở giáo dục đại học thành chủ thể nghiên cứu mạnh
Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ phát triển được 25-30 cơ sở giáo dục đại học thành chủ thể nghiên cứu mạnh; có từ 3-5 đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.