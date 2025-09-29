Lịch thi đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỳ thi TSA được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ứng dụng những công nghệ khảo thí tiên tiến, tiếp cận với các kỳ thi đánh giá tư duy hiện đại trên thế giới, như SAT, ACT

Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức trong 3 đợt thi vào các ngày cuối tuần trong tháng 1, tháng 3 và tháng 5.

Mỗi đợt sẽ có từ 3-4 kíp thi tại 30 điểm thi, đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi.

Mục tiêu của bài thi TSA là đánh giá 3 năng lực tư duy nền tảng của học sinh, bao gồm: Tư duy Toán học, Tư duy Đọc hiểu và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề - những yếu tố quan trọng giúp học sinh có thể học tập tốt nhất tại môi trường giáo dục đại học./.