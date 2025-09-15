Đại học Bách khoa Hà Nội công bố lịch thi đánh giá tư duy 2026

Ngày 15/9, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kế hoạch tổ chức thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2026.

Kỳ thi dự kiến tổ chức trong 3 đợt vào các ngày cuối tuần, mỗi đợt sẽ có từ 3-4 kíp thi tại 30 điểm thi, có thể đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi. Thông tin cụ thể các đợt thi như sau:

Đợt 1, ngày thi 24-25/1/2026, ngày đăng ký 5-15/12/2025; Đợt 2, ngày thi 14-15/3/2026, ngày đăng ký 5-15/2/2026; Đợt 3, ngày thi 16-17/5/2026, ngày đăng ký 5-15/4/2026. Thí sinh đăng ký thi trên Hệ thống tại địa chỉ: https://tsa.hust.edu.vn.

Để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung và hình thức thi TSA đã được thực hiện theo đúng thiết kế và giữ ổn định trong nhiều năm tới.

Bài thi gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút).

Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.

Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết nhiều công nghệ khảo thí hiện đại đã được áp dụng cho kỳ thi như công nghệ xây dựng câu hỏi thi tư duy chuẩn hóa, lý thuyết cầu trong đề thi, công nghệ chấm thi theo mô hình IRT nhiều tham số, công nghệ check-in tự động theo thẻ căn cước công dân có tích hợp với hệ thống quản lý dữ liệu cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để định danh thí sinh đến dự thi nhằm chống triệt để việc thi hộ và gian lận trong thi cử...

Với mục đích giúp thí sinh hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của bài thi TSA, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, phân tích ví dụ minh họa, Đại học Bách khoa Hà Nội đã biên soạn và phát hành cuốn "Cẩm nang thi Đánh giá tư duy TSA."

Ở mỗi phần thi, cuốn cẩm nang trình bày tóm lược kiến thức nền tảng liên quan, giới thiệu đề thi minh họa có phân tích hướng dẫn giải, hướng dẫn ôn tập theo chủ đề và một số đề ôn luyện thêm kèm đáp án.

Cẩm nang cũng cung cấp nội dung hướng dẫn sử dụng phần mềm thi, đặc biệt đi kèm sách là 2 mã dự thi để thí sinh có thể trải nghiệm 2 bài thi thử trực tiếp trên hệ thống.

Kết quả của 2 bài thi thử sẽ là cơ sở quan trọng để thí sinh tự đánh giá được năng lực tư duy hiện tại của bản thân, từ đó có kế hoạch học tập và lộ trình tham gia kỳ thi một cách phù hợp nhất.

Phiên bản eBook của cuốn cẩm nang được phát hành miễn phí tại địa chỉ: https://nxbbachkhoa.vn/ebook/12334.

Trong năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức 3 đợt thi vào các ngày cuối tuần với 30 điểm thi; đáp ứng cho gần 57.000 lượt thi với tổng số hơn 28.000 thí sinh dự thi.

Kết quả của kỳ thi đã được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2025-2026./.

Cách quy đổi điểm chuẩn của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 Do công thức tính phức tạp, để thuận tiện cho phụ huynh, thí sinh, Đại học Bách khoa Hà Nội đã thiết kế sẵn công cụ chuyển đổi điểm trực tuyến tại địa chỉ https://tsbkhn.shinyapps.io/QuyDoi-2025BK.