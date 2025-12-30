TP Hồ Chí Minh: Hạn chế dùng điện thoại di động trong giờ ra chơi ở trường học

Từ năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai đại trà việc hạn chế sử dụng điện thoại di động và thiết bị điện tử trong giờ ra chơi tại 100% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Thông tin được chia sẻ tại hội nghị sơ kết thí điểm và triển khai thực hiện xây dựng môi trường trường học đường lành mạnh, hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 30/12.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi nhằm định hướng hành vi tích cực, tăng tương tác trực tiếp, vận động thể chất và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh.

Tùy điều kiện, bối cảnh thực tế và khảo sát nhu cầu học sinh, mỗi trường chủ động tổ chức các hoạt động thay thế trong giờ ra chơi phù hợp, trong đó chú trọng phát huy mô hình học sinh tự quản. Mỗi nhà trường xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, thân thiện theo tinh thần “Trường học hạnh phúc” thông qua các hoạt động thể chất, giao lưu, vui chơi cho học sinh trong giờ ra chơi sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đầu tháng 10/2025, có 16 trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai thí điểm chủ trương hạn chế sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi.

Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh và tăng cường phối hợp với phụ huynh nhằm tạo sự đồng thuận, các trường tổ chức đa dạng hoạt động thay thế trong giờ ra chơi để thu hút học sinh tham gia, như thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, đọc sách, câu lạc bộ kỹ năng sống.

Cùng với đó, với những học sinh có nhu cầu sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử cho mục đích học tập hoặc hoạt động giải trí có tổ chức, theo nhóm, nhà trường bố trí khu vực riêng và có kiểm soát.

Việc quản lý này được thực hiện trên tinh thần tôn trọng sự lựa chọn của học sinh nhưng cũng bảo đảm không sử dụng điện thoại đi động, thiết bị điện tử cho hoạt động cá nhân thụ động, đơn lẻ, tách biệt trong giờ ra chơi như game cá nhân, lướt mạng xã hội một mình, xem video kéo dài không có tương tác.

Đánh giá kết quả thí điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết môi trường học đường tại nhiều trường có sự chuyển biến tích cực.

Giờ ra chơi ở các trường trở nên sôi nổi hơn, học sinh tăng tương tác trực tiếp, chủ động tham gia các hoạt động tập thể thay cho việc sử dụng điện thoại di động. Tình trạng sử dụng điện thoại thụ động, đơn lẻ trong giờ ra chơi giảm rõ rệt; học sinh từng bước hình thành thói quen sử dụng thiết bị đúng mục đích, đúng thời điểm và không gian quy định.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đại trà mô hình này. Trong số đó, Sở khuyến khích các cơ sở giáo dục xây dựng nội quy, quy trình quản lý thiết bị điện tử phù hợp, trong đó, có quy định rõ khu vực, thời điểm, hình thức sử dụng; phân công giáo viên, đoàn thể, lực lượng hỗ trợ trong giờ ra chơi; không thu giữ, xử lý thiết bị trái quy định pháp luật.

Theo định hướng chung, các trường thiết kế hoạt động trong giờ ra chơi theo 3 nhóm cơ bản, gồm: hoạt động vận động; hoạt động tĩnh; định hướng phù hợp cho nhóm học sinh có nhu cầu sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử cho mục đích học tập hoặc hoạt động giải trí có tổ chức, theo nhóm.

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với khoảng 2,5 triệu học sinh, hơn 3.500 trường học.

Theo quy định chung, học sinh có thể dùng điện thoại di động trong giờ học phục vụ việc học nếu được giáo viên cho phép và không bị cấm dùng trong giờ ra chơi./.

