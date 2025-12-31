Liên minh châu Âu tài trợ cho Chương trình giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Ngày 31/12, Liên minh châu Âu (EU) và Chính phủ Việt Nam đã ký kết Hiệp định tài trợ cho Chương trình Giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam - EU (VETVET), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục và phát triển kỹ năng.

Chương trình được triển khai trong khuôn khổ Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu của EU, theo hướng tiếp cận Nhóm châu Âu (EU và các Quốc gia thành viên), với tổng ngân sách hơn 50 triệu euro. Nguồn tài trợ này được đóng góp chung bởi EU (40 triệu euro), Chính phủ Đức (10 triệu euro) và Chính phủ Pháp (0,5 triệu euro).

VETVET hướng tới nâng cao chất lượng, tính phù hợp và khả năng tiếp cận của giáo dục nghề nghiệp, qua đó thúc đẩy việc làm bền vững, tinh thần khởi nghiệp và xây dựng lực lượng lao động có kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Chương trình VETVET sẽ được triển khai thông qua sáu lĩnh vực: Nâng cao năng lực của hệ thống hệ thống giáo dục và đào tạo nghề (TVET); thúc đẩy hợp tác với khu vực doanh nghiệp; Nâng cao hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng TVET; phát triển các chương trình TVET; triển khai hệ sinh thái truyền thông cho TVET; huy động doanh nghiệp tham gia đào tạo tại doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Rafael de Bustamante, Đại biện lâm thời, Phái đoàn EU tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Chương trình thể hiện cam kết chung của EU trong việc đầu tư cho con người, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội dài hạn.”

Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thì cho hay Chương trình VETVET phản ánh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Sự hỗ trợ này sẽ góp phần hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động,” Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết./.

