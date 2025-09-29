Làm rõ vai trò giáo dục nghề nghiệp trong định hướng phân luồng học sinh

Chiều 29/9, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về nhóm lĩnh vực văn hóa, xã hội, gồm các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Các đại biểu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra, với quyết tâm, nỗ lực rất lớn trong việc chuẩn bị hồ sơ các dự án luật, nhằm thể chế hóa kịp thời những quyết sách mới, đột phá của Đảng.

Cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) chỉ rõ, dự thảo Luật bổ sung “giáo dục trung học nghề” vào hệ thống; tuy nhiên vị trí so sánh giữa trung học nghề và trung cấp chưa rõ trong Khung trình độ quốc gia.

Đại biểu đề nghị trong dự thảo Luật cần làm rõ vị trí học trình của trung học nghề trong Khung trình độ quốc gia (ví dụ: xác định thuộc một trong các bậc tương ứng hoặc là hệ song hành với Trung học Phổ thông). Đồng thời, bổ sung điều chuyển tiếp và quy định cụ thể về việc công nhận văn bằng trung học nghề tương đương/khác biệt so với bằng Trung học Phổ thông; giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ có liên quan và Hội đồng quốc gia Khung trình độ quốc gia rà soát, xác định kỹ thuật khung và mã bậc.

Về sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương (Điều 32), dự thảo Luật quy định Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa dùng thống nhất; chuyển thẩm quyền phê duyệt tài liệu địa phương về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Đại biểu đề nghị quy định rõ cơ chế thẩm định độc lập, minh bạch: tiêu chuẩn tuyển chọn thành viên Hội đồng thẩm định, tiêu chí độc lập, chế tài chống xung đột lợi ích. Dự thảo Luật cũng cần quy định rõ lộ trình miễn phí sách giáo khoa (nếu có) và nguồn ngân sách thực hiện. Đối với tài liệu địa phương, cần quy định rõ trình tự thẩm định, công khai hồ sơ thẩm định và trách nhiệm pháp lý của hội đồng thẩm định cấp tỉnh.

Đối với dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung rõ hơn vai trò giáo dục nghề nghiệp trong định hướng phân luồng học sinh sau Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông; phân định rõ ràng giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ở nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ để tránh chồng chéo.

Theo đại biểu, hiện nay, phân luồng học sinh sau Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông chưa thực sự hiệu quả; nhiều em vào đại học nhưng khó xin việc, trong khi doanh nghiệp thiếu lao động có tay nghề. Việc nhấn mạnh vai trò giáo dục nghề nghiệp trong phân luồng sẽ tăng tính đồng bộ và khả thi của Luật.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Bùi Thị Quỳnh Thơ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bày tỏ đồng tình với việc sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục đại học, đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ (Hà Tĩnh) cho rằng, dự thảo Luật được xây dựng gọn, nhẹ, đi vào thực chất; những vấn đề cụ thể giao cho Chính phủ.

Đại biểu đề nghị dự thảo Luật bổ sung quy định liên quan đến quy hoạch giáo dục đại học. Theo đó, có 2 loại hình trường đại học: trường đa ngành và trường đơn ngành; định hướng các trường đại học theo khối ngành chuyên sâu, tránh đào tạo tràn lan như hiện nay. Quy định này giúp các trường tập trung vào lĩnh vực cụ thể, phát huy được năng lực, sở trường đào tạo của mình.

Đại biểu cũng cho rằng cần phân định rõ giáo dục đại học khu vực công và khu vực tư; từ đó xác định chính sách đầu tư của Nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục.

Qua thảo luận, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới và phát triển giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ, đặc biệt là các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 71 ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị; chú trọng đổi mới tư duy quản lý giáo dục, tăng cường phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh xã hội hóa, cũng như thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo.

Về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ nghị quyết, chủ trương của Đảng về phòng, chống ma túy. Đồng thời, cân nhắc thận trọng, đánh giá kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi đối với những nội dung sửa đổi có sự thay đổi căn bản so với chính sách hiện hành, như: quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện ma túy, thời hạn, quy trình cai nghiện ma túy, cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, thống kê và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy... bảo đảm phù hợp với yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong giai đoạn mới./.

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng Cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu làm rõ, cụ thể hóa quy định về chương trình trung học nghề, cao đẳng nghề, khắc phục tình trạng “thày nhiều hơn thợ.”