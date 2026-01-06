Quảng Ninh đưa sinh viên công nghệ về hỗ trợ chính quyền cấp xã

Ngày 6/1, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Trường Đại học FPT tổ chức lễ triển khai hoạt động phân công các sinh viên FPT về 30 xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ chính quyền và người dân trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, 74 sinh viên Trường Đại học FPT sẽ tham gia hỗ trợ tại địa phương trong thời gian từ tháng Một đến tháng 4/2026. Nhiệm vụ trọng tâm của các sinh viên là hỗ trợ triển khai các chương trình, đề án, dự án về công nghệ thông tin và triển khai Nghị quyết 57; tham gia hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, trung tâm tích hợp dữ liệu và các phần mềm đang được sử dụng tại cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, sinh viên sẽ trực tiếp hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến như VNeID, chữ ký số và các nền tảng số khác phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Các sinh viên còn tham gia nghiên cứu tài liệu, hỗ trợ lập hồ sơ an toàn thông tin theo cấp độ, đáp ứng yêu cầu cụ thể tại từng cơ quan, đơn vị, xã, phường.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Trường Đại học FPT ký kết thỏa thuận hợp tác về việc đưa sinh viên về thực tập tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các sinh viên tham gia chương trình đều đang theo học chuyên ngành công nghệ thông tin, có kiến thức nền tảng về công nghệ, dữ liệu và hiểu biết về quy trình vận hành của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Trước khi chính thức tham gia hỗ trợ tại địa phương, sinh viên đã được đào tạo, cập nhật kiến thức và kỹ năng về an toàn thông tin, nghiệp vụ hỗ trợ triển khai Nghị quyết 57 trong khối chính quyền cũng như các quy định pháp luật liên quan như Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân…

Toàn bộ thời gian tham gia được tính là học kỳ OJT (on-the-job training) – một học kỳ đào tạo trong môi trường thực tế bắt buộc đối với tất cả sinh viên Trường Đại học FPT theo chương trình đào tạo chính quy của nhà trường.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT nhấn mạnh, việc phối hợp cùng tỉnh Quảng Ninh đưa sinh viên về hỗ trợ triển khai Nghị quyết 57 tại cơ sở là mô hình mới, lần đầu được triển khai trên toàn quốc, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp. Mô hình này vừa góp phần bổ sung nguồn lực cho địa phương vừa giúp sinh viên được rèn luyện trong môi trường thực tiễn, từng bước hình thành lực lượng nhân sự công nghệ dự bị, sẵn sàng tham gia đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ vào cuộc sống.

Các sinh viên FPT sẽ tham gia chương trình hỗ trợ chính quyền cấp xã, phường, đặc khu tại Quảng Ninh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết Quảng Ninh xác định triển khai Nghị quyết 57 là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Nhu cầu về nguồn nhân lực công nghệ ở Quảng Ninh là rất lớn trong giai đoạn hiện nay. Nhân lực chất lượng cao được ví như “kim cương” của tỉnh.

Quảng Ninh đã và đang phát huy nguồn lực hiện có, phối hợp với các doanh nghiệp trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đặc biệt là nhân lực công nghệ thông tin, tạo động lực thực thi các Nghị quyết về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo bà Hạnh, việc phối hợp với Tập đoàn FPT và Trường Đại học FPT đưa sinh viên công nghệ về hỗ trợ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá là mô hình thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp nhận phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi về ăn ở, đi lại và môi trường làm việc để sinh viên FPT yên tâm tham gia, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

