Điều tra vụ phóng hỏa bằng xăng khiến 2 người nguy kịch ở Tây Ninh

Tối 6/1, trên địa bàn phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, khiến hai người bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tối 6/1, trên địa bàn phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, khiến hai người bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6/1/2026, lực lượng chức năng phường Long Hoa đã tiếp nhận tin báo về một vụ cháy xảy ra tại căn nhà không số hẻm số 13, đường Trường Đông.

Qua xác minh ban đầu, nghi do mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông sinh năm 1969 đã dùng xăng tưới lên người bà D sinh năm 1974 rồi châm lửa đốt.

Hậu quả, cả hai đều bị bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch./.