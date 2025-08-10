Quảng Ngãi: Cháy nhà trong đêm, một người tử vong, 3 người may mắn thoát nạn

Sáng 10/8, ông Đặng Bá Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy nhà dân khiến anh A Lên (chưa rõ năm sinh, trú tại thôn Đăk Y Pay, xã Măng Bút) tử vong.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 9/8 tại nhà của anh A Lên.

Thời điểm cháy, anh A Lên cùng 2 con đang nằm ngủ trong nhà. Khi phát hiện, người dân thôn Đăk Y Pay đã hô hoán mọi người dập lửa.

Tuy nhiên, ngôi nhà chủ yếu được làm bằng gỗ nên ngọn lửa bùng phát mạnh, cháy nhanh và lan qua nhà mẹ ruột của anh A Lên là bà Y Sôi (sinh năm 1965, ở cùng địa phương) sát bên cạnh.

Thấy mọi người hô hoán, bà Y Sôi cùng 2 con anh của A Lên chạy thoát ra ngoài an toàn, còn anh A Lên bị kẹt trong nhà, dẫn đến bị bỏng nặng và tử vong.

Toàn bộ tài sản trong nhà gồm 70 bao lúa, đồ đạc bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Ông Đặng Bá Lâm cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy, đồng thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Các ngành chức năng đang phụ giúp gia đình lo hậu sự cho nạn nhân./.

