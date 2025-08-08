Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy nhà dân, 3 người thoát nạn an toàn

Sáng 8/8, khói lửa bất ngờ bùng phát mạnh tại căn nhà 2 tầng nằm trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong căn nhà.

Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cụ thể, vào lúc 2 giờ 11 phút ngày 8/8, khói lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại căn nhà 2 tầng có tổng diện tích 152 m2, nằm trong hẻm đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội. Người dân xung quanh phát hiện đám cháy đã dùng bình chữa cháy, nước, dập lửa tại chỗ nhưng không thành.

Khi xảy ra cháy, 3 người đang ở trong nhà gồm ông Chu Quang Tuấn (sinh năm 1969, chủ nhà), bà Vũ Thị Mai (sinh năm 1970, vợ chủ nhà) và chị Chu Vân Anh (sinh năm 1990, con chủ nhà) đã kịp thời thoát nạn bằng lối thoát hiểm khẩn cấp tại ban công tầng 2 qua nhà bên cạnh.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 24 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa, ngăn không để xảy ra cháy lan.

Đến 2 giờ 26 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 2 xe máy, 4 xe đạp và các vật dụng trong nhà.

Qua vụ cháy trên, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đưa ra một số khuyến cáo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà dân như cẩn trọng trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện khi nấu nướng vui chơi ngày, khi đun nấu phải trông coi.

Khi đi chơi xa, ra khỏi nhà, người dân phải kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại nhà và tắt hệ thống điện nhằm giảm nguy cơ gây cháy do điện.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người người dân thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh; tuyệt đối không sạc điện thoại, xe đạp, xe máy điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm, khi không thể giám sát.

Bên cạnh đó, các gia đình tự giác dỡ bỏ các bộ phận cơi nới, lều lán, mái vẩy bằng các vật liệu dễ cháy sát nhau hoặc thay thế bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy.

Đồng thời, các hộ dân tiến hành tháo dỡ vật cản trên các đường hẻm, ngõ xóm để tạo điều kiện cho việc chữa cháy, cứu người, cứu tài sản được dễ dàng.

Người dân khi xây dựng nhà phải dự tính đến lối thoát hiểm, nên có một cửa (lối đi) chính và một cửa (lối đi) thoát hiểm.

Nhà ở gia đình, nhà dạng ống, nhà liên kề, chia lô, người dân không sắp xếp vật dụng che chắn, cản trở lối thoát nạn, không lắp đặt biển quảng cáo, lồng sắt, lưới sắt tại các ban công của nhà (phần hành lang hướng ra ngoài).

Ôtô, môtô, xe gắn máy, máy phát điện và phương tiện khác có sử dụng xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy cần để cách xa nơi đun nấu, nguồn lửa, nguồn nhiệt./.

