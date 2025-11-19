Cần Thơ: Bắt 10 đối tượng dàn cảnh cướp điện thoại do mâu thuẫn tình cảm

Ngày 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 đối tượng để điều tra về hành vi "Cướp tài sản" theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng N.L.H.D (sinh năm 2006, trú tại xã Hòa An, thành phố Cần Thơ) và bị hại là anh T.D.T từng có thời gian quan hệ tình cảm và sống chung.

Đối tượng Đ.H.K tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong quá trình này, anh T.D.T đã sử dụng điện thoại cá nhân để lưu trữ các thông tin, hình ảnh có nội dung riêng tư giữa hai người.

Sau khi chia tay, N.L.H.D nảy sinh quan hệ tình cảm với bạn trai mới là Đ.H.K (sinh năm 2007, trú tại xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ). Do lo ngại việc anh T có thể phát tán các nội dung riêng tư, nhạy cảm ra bên ngoài, D đã kể lại sự việc cho K nghe và nhờ K tìm cách lấy điện thoại của anh T để xóa các dữ liệu này. K đồng ý và trực tiếp lên kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội.

Để chuẩn bị cho kế hoạch, vào khoảng 21 giờ ngày 25/12/2024, Đ.H.K đã tụ tập một nhóm bạn bè tại quán cà phê trên đường Trần Hoàng Na (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, nay thuộc phường Tân An, thành phố Cần Thơ).

Tại đây, K thông báo cho cả nhóm biết việc anh T đang lưu trữ thông tin riêng tư của bạn gái mình. Đối tượng này rủ rê nhóm bạn tham gia đánh anh T nhằm mục đích lấy điện thoại để xóa thông tin. Sau khi bàn bạc, cả nhóm thống nhất kế hoạch hành động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Rạng sáng 26/12/2024, D cung cấp thông tin về thời gian tan làm của bị hại cho K. Khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, khi phát hiện anh T điều khiển xe máy rời khỏi nơi làm việc, nhóm của K lập tức bám theo hướng đường Nguyễn Văn Cừ nối dài.

Quá trình truy đuổi kéo dài đến địa phận xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, nay là phường An Bình, thành phố Cần Thơ). Tại thời điểm này, hai đối tượng trong nhóm phát hiện có quen biết với bị hại nên đã xin rút lui, không tham gia đánh. Số đối tượng còn lại tiếp tục thực hiện việc truy đuổi.

Khi đến khu vực cầu Vàm Xáng, nhóm đối tượng rẽ phải khoảng 200m về hướng Đường tỉnh 932 (đoạn thuộc xã Nhơn Ái). Nhận thấy đường vắng vẻ, 1 đối tượng trong nhóm của K vượt lên ép xe anh T.D.T vào lề rồi dùng nón bảo hiểm đánh mạnh hai cái vào đầu bị hại. Bị tấn công bất ngờ, anh T.D.T ngã xuống đường.

Lúc anh T.D.T bị ngã, K quan sát thấy chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max màu tím của nạn nhân rơi ra khỏi hộc xe nên nhanh chóng tiếp cận, nhặt lấy và bỏ vào túi quần, sau đó ra hiệu cho đồng bọn tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, cả nhóm di chuyển về nhà của một thành viên trong nhóm tại xã Nhơn Ái, thành phố Cần Thơ để gặp bạn gái K. Tại đây, K giao chiếc điện thoại vừa chiếm đoạt được (bên trong vẫn gắn sim chính chủ) cho bạn gái. Tuy nhiên, cả hai đều không mở được mật khẩu nên đã mang chiếc điện thoại về nhà riêng cất giấu.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an xác định toàn bộ nhóm đối tượng đều nhận thức rõ mục đích hành hung anh T.D.T là để lấy điện thoại. Tại Cơ quan điều tra, Đ.H.K thừa nhận vai trò là người khởi xướng, rủ rê các đối tượng chặn đánh bị hại để lấy tài sản.

Do không mở được mật khẩu ngay lập tức, Đ.H.K tiếp tục giữ lại điện thoại để tìm cách mở khóa và xóa thông tin sau. Các đối tượng còn lại cũng thừa nhận hành vi tham gia bàn bạc, phân công vai trò canh đường, truy đuổi và giúp sức cho Đ.H.K thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng ghi nhận tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 6 đối tượng từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, 4 đối tượng trên 18 tuổi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

