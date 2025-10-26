Pháp bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ trộm tại bảo tàng Louvre

Truyền thông Pháp ngày 26/10 đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ 2 nghi phạm để thẩm vấn trong cuộc điều tra vụ trộm gây chấn động thế giới gần đây tại Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris.

Nghi phạm đầu tiên bị bắt tại sân bay Charles de Gaulle ở Paris tối 25/10 theo giờ địa phương khi tên này chuẩn bị lên chuyến bay đến Algeria.

Nghi phạm thứ hai bị bắt ngay sau đó tại khu vực Seine-Saint-Denis gần Paris. Cả hai nghi phạm đều bị bắt giữ với cáo buộc trộm cắp có tổ chức và âm mưu phạm tội.

Văn phòng Công tố Paris cũng đã xác nhận thông tin về hai vụ bắt giữ.

Theo kênh truyền hình BFM TV, cho đến nay lực lượng chức năng Pháp vẫn chưa thu hồi được các hiện vật bị đánh cắp trong vụ trộm xảy ra hồi tuần trước.

Trong vụ trộm hy hữu này, 8 món trang sức của Hoàng gia Pháp được lưu giữ tại Bảo tàng Louvre, trị giá hơn 100 triệu USD, đã "không cánh mà bay."

Bốn đối tượng được cho là đã sử dụng thang nâng để đột nhập khu trưng bày ở bảo tàng ngay giữa ban ngày và chỉ mất 7 phút để lấy đi các món trang sức đắt tiền. Khoảng 100 điều tra viên đã được huy động truy tìm các thủ phạm và thu hồi hiện vật.

Vụ việc làm dấy lên cuộc tranh luận về vấn đề đảm bảo an ninh tại các bảo tàng./.

Vụ trộm tại Bảo tàng Louvre: Giám đốc bảo tàng thừa nhận sai sót an ninh Giám đốc bảo tàng nhấn mạnh hệ thống báo động tại Phòng trưng bày Apollo “hoạt động hoàn hảo” vào thời điểm xảy ra vụ trộm và “trách nhiệm giám sát khu vực đỗ xe bên dưới thuộc về cảnh sát Paris”.