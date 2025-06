Vụ đổ trộm thuốc ở Đà Nẵng: Công ty Dược Trung ương 3 thừa nhận thiếu sót

Liên quan đến vụ việc chai, vỉ thuốc của Công ty Cổ phẩn Dược Trung ương 3 đổ trộm ven đường, chiều 13/6, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết theo báo cáo của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, công ty đã tiến hành tiêu hủy thuốc theo quy trình xử lý sản phẩm không đạt chất lượng, song do thiếu sót trong quá trình giám sát thực hiện việc tiêu hủy nên dẫn đến xảy ra vụ việc.

Đại diện Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết theo báo cáo của Công ty tại Công văn số 339/CT-TW3, thuốc viên nén Cetecocenzitax (Cinarizin 25mg) do Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 sản xuất (số giấy phép đăng ký lưu hành: VD-20384-13;Số lô: 1/0823; ngày sản xuất: 3/8/2023, hạn dùng: 3/8/2026) không đạt tiêu chuẩn chất lượng (vi phạm mức độ 3) đã được Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 3007/QLD-CL ngày 6/9/2024 đề nghị thu hồi.

Tháng 9/2024, Thanh tra Bộ Y tế ra quyết định xử phạt 50 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3. Công ty đã tiến hành tiêu hủy thuốc theo quy trình xử lý sản phẩm không đạt chất lượng.

Do thiếu sót của công ty trong quá trình giám sát thực hiện việc tiêu hủy nên dẫn đến vụ việc nêu trên.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, qua thông tin báo chí phản ánh và yêu cầu của Công an thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế đã nhanh chóng cử cán bộ có mặt tại hiện trường (khu vực đường Xuân Thiều 21, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) để phối hợp cùng các cơ quan liên quan (Công an thành phố, Quản lý thị trường và Công an khu vực) xác minh xử lý.

Qua kiểm tra, xác định các vị thuốc có tên là CetecoCenzitax (Cinnarizin 25mg) do Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 sản xuất theo số đăng ký VD-20384-13.

Công an thành phố Đà Nẵng đã mời lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đến hiện trường để phối hợp, xác định và cung cấp thông tin liên quan đến các vị thuốc nêu trên.

Tại hiện trường, các cơ quan chức năng đã lập biên bản ghi nhận lại sự việc, công ty đã thu dọn toàn bộ lượng vỉ thuốc và chai lọ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng. Đồng thời, Sở Y tế đã có Công văn hỏa tốc số 4134/SYT-NVD chỉ đạo Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 báo cáo về toàn bộ quá trình vụ việc xảy ra.

Hiện nay, Sở Y tế đang phối với công an thành phố Đà Nẵng và Chi cục Quản lý thị trường để xác định hành vi vi phạm của Công ty để xử lý theo đúng quy định và Sở Y tế khẩn trương tiến hành hậu kiểm việc sản xuất, kinh doanh tại công ty.

Trước đó, vào ngày 10/6, người dân phát hiện tại bãi đất trống trên đường Xuân Thiều 21 (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) có nhiều túi đựng vỏ chai thuốc không có nhãn mác và vỉ thuốc bị vứt bỏ.

Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) thông tin số thuốc bị đổ trộm tại khu đất trống, ban đầu được xác minh là của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Sau khi nắm thông tin phường đã cử lực lượng đến khoanh vùng, đồng thời phối hợp cơ quan công an điều tra, xác minh số thuốc bị vứt bỏ này./.

