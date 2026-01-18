Thời tiết ngày 18/1: Cả nước nhiều mây, ngày nắng, mưa rào xuất hiện vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 18/1 thời tiết trên cả nước phổ biến nhiều mây, ngày nắng, mưa rào chỉ xuất hiện vài nơi.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng sớm trời rét; trong khi các khu vực Trung và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào cục bộ.

Tại Thành phố Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, cao nhất 24-26 độ C. Thời tiết nhiều mây, không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét.

Ở Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Thời tiết nhiều mây, có mưa rào vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Ở Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; gió nhẹ.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 29-31 độ C. Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió nhẹ.

Từ đêm 19/01/2026 đến ngày 27/1/2026: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; từ khoảng chiều tối và đêm 20-22/01 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét

Từ ngày 21/01 trời rét, có nơi rét đậm; ngày 22-24/01 vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Laicó mưa vài nơi; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 22-23/01 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 22/01 phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

Thời tiết dịp Đại hội Đảng: Từ 18-20/1, Hà Nội không mưa, trưa chiều hửng nắng Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 18-20/1, thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét.