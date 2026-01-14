Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Theo báo cáo do Cơ quan Giám sát khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 14/1, năm 2025 được xác nhận là năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu và nhiều nhà khoa học cảnh báo rằng Trái Đất đang nóng lên nhanh hơn so với dự báo trước đây.

Báo cáo cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Với các mức nhiệt này, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 3 năm qua (2023-2025) đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900), một giới hạn nhiệt độ quan trọng đã được nêu rõ trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu nhằm ngăn chặn những tác động không thể đảo ngược cho Trái Đất.

Đáng chú ý, sự gia tăng nhiệt độ trong 3 năm qua chủ yếu do tích tụ khí nhà kính trong khí quyển và gia tăng đáng kể nhiệt độ bề mặt các đại dương do hiện tượng El Nino và các yếu tố khác.

Bằng cách sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, C3S dự báo về lâu dài, nhiệt độ trung bình của Trái Đất sẽ tăng thêm khoảng 1,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, nhưng điểm phá vỡ giới hạn tăng 1,5 độ C có thể sẽ xảy ra ngay vào cuối thập kỷ này, sớm hơn một thập kỷ so với các kịch bản ước tính trước đó.

Giám đốc C3S Carlo Buontempo bày tỏ lo lắng: "Thế giới đang nhanh chóng tiến tới giới hạn nhiệt độ dài hạn do Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đặt ra. Chắc chắn là như vậy"./.

