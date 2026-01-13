Thủ đô Hà Nội phổ biến không mưa, trời rét, đêm rét đậm

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 19-25/1/2026, thông tin về thời tiết dịp này trên phạm vi cả nước và chi tiết tại Thủ đô Hà Nội, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực Hà Nội từ ngày 18 - 20/1, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét.

Chiều và đêm 20/1 - 21/1, chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc mạnh nên trời có mưa. Từ ngày 21/1 - 25/1, có khả năng xảy ra rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng từ 10 - 12 độ C, Nhiệt độ cao nhất ban ngày khoảng 15 - 17 độ C.

Cụ thể, ngày 18/1, không mưa, sáng sớm có sương mù, trời rét, chiều hửng nắng, đêm không mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 23-25 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 17 - 19 dộ C.

Ngày 19/1, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa trời rét, chiều trời nắng nhẹ, đêm không mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa nhiệt độ phổ biến từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 23 - 25 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 18 - 20 độ C.

Ngày 20/1, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, chiều và chiều tối có lúc có mưa, trời lạnh; đêm có lúc có mưa, trời rét đậm. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 21 - 23 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 16 - 18 độ C.

Ngày 21/1, sáng có lúc có mưa, sau không mưa, trời rét, đêm không mưa, trời rét đậm. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 15 - 17 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 15 - 17 độ C.

Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 11 - 14 độ C.Ngày 22/1, không mưa, sáng, trưa và chiều trời rét, đêm không mưa, trời rét đậm. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 11 - 14 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 14 - 16 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 11 - 14 độ C.

Ngày 23/1, không mưa, sáng và trưa trời rét, chiều trời rét đậm, đêm không mưa, trời rét đậm. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 11 - 14 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 14 - 16 độ C.

Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 11 - 14 độ C.Ngày 24/1, không mưa, sáng, trưa trời rét đậm, chiều trời rét, đêm trời rét đậm. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 12 - 15 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 16 - 18 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 12 - 15 độ C.

Ngày 25/1, không mưa, sáng sớm có sương mù, trời rét, chiều hửng nắng, đêm không mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 16 - 18 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 18 - 20 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 13 - 16 độ C.

Thời tiết các khu vực từ ngày 18-25/1: Khu vực Bắc Bộ từ ngày 18/1 - 19/1, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Từ chiều 20/1 -21/1, chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc mạnh, có khả năng mưa, trời rét; từ ngày 21/1 - 25/1 có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 18/1 - 20/1, phổ biến không mưa, ngày nắng; khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế đêm và sáng trời rét. Từ ngày 21/1 - 23/1, khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào do gió mùa Đông Bắc mạnh.

Từ ngày 24/1 - 25/1, ít mưa; khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế trời tiếp tục rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 18/1 - 25/1 phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng Tây Nguyên đêm và sáng trời rét./.

