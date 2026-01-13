Thời tiết ngày 13/1: Cả nước ngày nắng, trời rét ở nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/1, thời tiết trên cả nước phổ biến ít mây, ngày nắng, đêm ít mưa; sáng sớm nhiều nơi có sương mù.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; trong khi các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào Nam duy trì thời tiết tương đối ổn định, có mưa rào vài nơi về chiều tối và đêm.

Thời tiết cụ thể các khu vực:

Thủ đô Hà Nội

- Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

- Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

- Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa-Huế

- Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Thời tiết có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 17-20 độ C, phía Nam 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ

- Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Thời tiết biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 13/1, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-3m.

Ngày và đêm 14/1, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông: gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m; biển động.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m; biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

