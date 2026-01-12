Môi trường

Indonesia: Thủ đô Jakarta chìm trong biển nước sau mưa lớn

Hơn 20 khu dân cư (RT) và 33 tuyến đường bị ngập lụt do mưa lớn, cùng với tình trạng luồng nước từ sông Krukut dâng cao, trong khi hệ thống thoát nước bị quá công suất.

Đỗ Quyên
(Ảnh minh họa. Nguồn: AFP)
(Ảnh minh họa. Nguồn: AFP)

Do mưa lớn kéo dài, ngày 12/1, nhiều khu dân cư và tuyến đường ở thủ đô Jakarta của Indonesia bị ngập sâu, gây tắc nghẽn giao thông và ảnh hưởng sinh hoạt người dân.

Chính quyền địa phương đã nâng mức báo động lũ lên cấp độ 2.

Cơ quan Quản lý thảm họa khu vực Jakarta (BPBD DKI Jakarta) cho biết 22 khu dân cư (RT) và 33 tuyến đường bị ngập lụt do mưa lớn, cùng với tình trạng luồng nước từ sông Krukut dâng cao, trong khi hệ thống thoát nước bị quá công suất. Mực nước nhiều nơi cao từ 10-95 cm, khiến phương tiện cơ giới di chuyển khó khăn.

Cơ quan Quản lý thảm họa khu vực Jakarta ghi nhận tình trạng ngập lụt diễn ra rộng khắp các khu vực nội đô, ngoại ô cũng như các tuyến đường cao tốc dẫn vào thành phố và hệ thống đường dành riêng cho xe buýt. Nam Jakarta là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất với hàng chục tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu.

Cơ quan Quản lý thảm họa khu vực Jakarta đã phải huy động nhân sự và phối hợp với các cơ quan liên quan để theo dõi và xử lý ngập, đồng thời điều động thiết bị bơm nước tại các điểm ách tắc. Người dân được khuyến cáo theo dõi thông tin cập nhật liên tục và hạn chế di chuyển nếu không cần thiết.

Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia (BMKG) cũng đã phát đi cảnh báo thời tiết cực đoan, dự báo mưa to kèm gió mạnh có thể tiếp tục trong vài ngày tới, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt ở thủ đô và khu vực lân cận. Dự báo thời tiết cực đoan còn trải rộng ở nhiều khu vực khác trên khắp Indonesia trong những ngày tới với cảnh báo mưa từ vừa đến rất lớn kèm sấm chớp và gió mạnh.

Đảo du lịch nổi tiếng Bali cũng được dự báo có mưa dông tăng cường trong những ngày tới do đang cao điểm mùa mưa.

Từ tháng 11/2025 đến nay, tại Indonesia liên tục xảy ra mưa lũ tại nhiều vùng trong cả nước, trong đó, đợt lũ lụt lịch sử tại Sumatra đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đến nay việc khắc phục hậu quả vẫn đang được tích cực triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mưa lớn #Ngập úng #Tắc nghẽn #Du lịch Indonesia
