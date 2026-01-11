Australia cảnh báo nguy cơ lũ lụt do bão Koji đổ bộ

Ngày 11/1, giới chức Australia đã ban bố cảnh báo về gió mạnh và lũ lụt gây thiệt hại tại khu vực Đông Bắc nước này khi bão cấp 1 Koji đổ bộ.

Theo cơ quan khí tượng Australia, bão Koji đã đổ bộ vào bờ biển giữa các thị trấn Ayr và Bowen thuộc bang Queensland, cách thủ phủ Brisbane khoảng 500 km về phía Bắc.

Ngay khi đổ bộ, bão Koji đã suy yếu thành bão nhiệt đới, nhưng các nhà chức trách cảnh báo về gió mạnh gây thiệt hại và lũ lụt có thể xảy ra khi gió giật lên đến 95 km/h và mưa lớn đổ xuống khu vực cửa ngõ đến Rạn san hô Great Barrier. Giới chức Australia cho biết nguy cơ về lũ quét trải dài dọc theo bờ biển của Queensland.

Thủ hiến bang Queensland David Crisafulli, cho biết cơn bão đã mang đến lượng mưa lên đến 200 mm ở một số khu vực trong đêm 10/1 và dự kiến sẽ gây ra mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới.

Trước cơn bão, sân bay Townsville đã đóng cửa từ ngày 10/1 để phòng ngừa và cho biết sẽ mở lại vào ngày 11/1 "nếu điều kiện an toàn và thời tiết cho phép."

Hồi tháng 3/2025, bang Queensland cũng bị ảnh hưởng bởi một cơn bão nhiệt đới suy yếu, mang theo gió mạnh và mưa lớn, khiến hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh mất điện./.

Australia đang đối mặt với các điều kiện thời tiết cực kỳ nguy hiểm Người dân Australia trên khắp cả nước đang phải đối mặt với các điều kiện thời tiết cực đoan và nguy hiểm, với cháy rừng xảy ra tại nhiều bang, đặc biệt nghiêm trọng ở Victoria.