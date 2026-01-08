Khánh Hòa: Chạy đua với thời gian dựng lại mái ấm cho người dân vùng lũ

Những ngày qua, trong khi nhiều người sum vầy bên gia đình, thì hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang lại gác lại niềm vui riêng.

Họ miệt mài “chạy đua” với thời gian để dựng lại nhà bị sập cho người dân ở tỉnh Khánh Hòa. Trên các công trường không khí làm việc khẩn trương hơn, quyết tâm cao hơn khi bước vào giai đoạn nước rút.

“Chạy đua” với thời gian

Tại khu tái định cư xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa những ngày này không khí xây dựng nhà cho 4 hộ gia đình bị lũ cuốn sập rất khẩn trương. Các hộ này có nhà ở gần khu vực bờ sông, mức độ an toàn không cao nên được Ủy ban Nhân dân xã Suối Hiệp cấp đất tái định cư với diện tích hơn 100m2/hộ.

Sau khi thủ tục xây dựng hoàn tất, tất cả các hộ được cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 162 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân) hỗ trợ xây dựng lại nhà.

Theo Thượng tá Bùi Văn Tám, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn 162, Chỉ huy trưởng công trường, đơn vị đã huy động 70 cán bộ chiến sỹ và triển khai thi công đồng thời 4 căn nhà theo thiết kế.

Việc tổ chức thi công được phân công cụ thể, rõ người, rõ việc. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng tất cả cán bộ chiến sỹ đều nỗ lực khắc phục. Nhiều hôm đơn vị tổ chức làm ca tối, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ xây dựng nhà.

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải Quân) cùng một lúc thi công 4 căn nhà (mỗi căn rộng hơn 100m2) tại xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Có mặt tại công trường, phóng viên TTXVN ghi nhận hình ảnh những người lính hải quân miệt mài làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn. Với khí thế thần tốc thi công, thần tốc về đích, chỉ sau thời gian 20 ngày thi công từng viên gạch, tấm tôn, khung cửa được dựng lên và thành hình ngôi nhà vững chắc. Đó là mồ hôi công sức và nhiệt huyết của cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn 162 dành cho các hộ dân.

Nhìn căn nhà mới mà 5 thành viên trong gia đình chuẩn bị được vào ở, chị Trần Thị Mỹ Châu, xúc động chia sẻ: “Nhà cửa bị lũ cuốn trôi, gia đình tôi tưởng như không biết bấu víu vào đâu. May mắn được chính quyền địa phương quan tâm, bố trí đất tái định cư ở nơi rộng rãi, cao ráo. Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng cùng hơn 5 tấn ximăng để xây dựng nhà ở. Đặc biệt, toàn bộ công lao động đều do cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải Quân trực tiếp giúp đỡ. Chính sự sẻ chia, nghĩa tình ấy đã giúp gia đình sớm có lại mái ấm, ổn định cuộc sống sau thiên tai."

Chiến dịch Quang Trung do Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện cũng đang ở giai đoạn nước rút. Với tinh thần thần tốc, quyết liệt, nhiều căn nhà mới đã được dựng lên.

Đến nay, Công an tỉnh Khánh Hoà đã hoàn thành và tổ chức lễ khánh thành 18/24 căn nhà.

Sau gần 20 ngày khởi công xây dựng, căn nhà mới của gia đình anh Cao Chiến ở thôn Sơn Thành, xã Khánh Vĩnh được bàn giao. Căn nhà mới trị giá hơn 100 triệu do Công an tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ xây dựng có diện tích khoảng 40m2 với đầy đủ công năng gồm phòng khách, phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh được xây dựng kiên cố, đạt bộ ba tiêu chí “móng cứng, khung cứng, mái cứng.”

Tại tỉnh Khánh Hòa, số nhà bị sập, đổ, trôi do mưa lũ cần phải xây dựng lại là 89 nhà. Với tinh thần khẩn trương, “chạy đua” với thời gian đã có 72 nhà xây xong và bàn giao cho các gia đình. Số nhà còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện (khối lượng đạt trên 95%) dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 12/1. Tất cả 290 nhà bị hư hỏng nặng đã được sửa chữa xong và bàn giao cho các hộ gia đình ổn định cuộc sống.

Mái ấm và tình thân

Sau nhiều ngày thi công, căn nhà của gia đình bà Lê Thị Tuyết (tổ dân phố Thủy Tú, phường Nam Nha Trang) do Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2-Diên Khánh hỗ trợ xây dựng đã gần hoàn thành.

Căn nhà với diện tích hơn 50m2 được xây dựng có đủ phòng khách, phòng thờ, phòng ngủ, nhà bếp và khu vệ sinh. Ủy ban Nhân dân phường Nam Nha Trang đã huy động thêm nguồn lực hỗ trợ gia đình bà xây thêm sàn cao chống lũ và các công trình phụ trợ khác, bảo đảm an toàn lâu dài.

Bà Lê Thị Tuyết đưa phóng viên TTXVN đi thăm và giới thiệu từng căn phòng trong căn nhà mới. Bà Tuyết không giấu được xúc động, nói: “Nếu không có sự giúp đỡ của bộ đội và chính quyền, chắc gia đình tôi không biết đến bao giờ mới dựng lại được nhà. Đây không chỉ là mái ấm, mà còn là tình người, là chỗ dựa để chúng tôi yên tâm vượt qua khó khăn.”

Với tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng vũ trang và sự chung tay của chính quyền địa phương, “Chiến dịch Quang Trung” tại Khánh Hòa đang bước vào chặng nước rút cuối cùng. Từng ngôi nhà “chìa khóa trao tay” mang theo niềm tin và hy vọng về một cuộc sống sớm ổn định, an toàn hơn cho người dân vùng lũ. Hơn thế, đó còn là nghĩa tình Quân-Dân thắm thiết.

Cán bộ Khu vực Phòng thủ Khu vực 2 - Diên Khánh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa) sơn nhà cho hộ bà Lê Thị Tuyết (phường Nam Nha Trang). (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Tham gia Chiến dịch Quang Trung, hạ sỹ Lý Văn Sơn, chiến sỹ Lữ đoàn 162 cùng với đồng đội những ngày “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” và xem đây là nhiệm vụ đáng nhớ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trực tiếp góp sức dựng lại từng bức tường, mái nhà cho bà con vùng lũ, bản thân hạ sỹ Lý Văn Sơn càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm “vì nhân dân phục vụ” của người lính Cụ Hồ trong thời bình.

“Nhìn bà con dần có lại mái nhà kiên cố để ở, anh em trong đơn vị dù có vất vả nhưng rất vui. Những ngày trên công trường xây dựng nhà mới ở xã Suối Hiệp, đơn vị nhận được rất nhiều tình cảm chân thành, sự sẻ chia mộc mạc của bà con. Chính sự gắn bó ấy, giúp cho nghĩa tình quân - dân được thắt chặt hơn” - hạ sỹ Lý Văn Sơn bộc bạch.

Hơn 1 tháng ra quân, với tinh thần thần tốc, “vượt nắng, thắng mưa,” làm xuyên ngày nghỉ, Chiến dịch Quang Trung đang bước vào giai đoạn nước rút. Các đơn vị tham gia chiến dịch liên tục “lập công” quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu trước thời hạn. Những ngôi nhà mới được khánh thành mang theo niềm vui rạng ngời trên gương mặt của những gia đình vừa mới thoát khỏi “cơn đại hồng thủy.”

Ông Trần Văn Kính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Suối Hiệp khẳng định: “Sự vào cuộc trách nhiệm, khẩn trương của các lực lượng vũ trang đã giúp địa phương tháo gỡ được khó khăn lớn nhất sau mưa lũ là chỗ ở cho người dân. Không chỉ hỗ trợ về nhân lực, vật lực, các anh còn để lại trong lòng nhân dân hình ảnh đẹp về người lính gần dân, vì dân. Đây là nguồn động viên rất lớn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và củng cố thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội”./.

