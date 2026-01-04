Chiến dịch Quang Trung: Những mái ấm ở vùng đất D’ran sau trận mưa lũ lịch sử

Chỉ sau gần một tháng triển khai xây dựng thần tốc trong “Chiến dịch Quang Trung,” nhiều ngôi nhà đã được bàn giao cho người dân xã D’ran (Lâm Đồng) trước thềm Năm mới 2026.

Từ đây, những mái ấm đã được hình thành ở vùng đất D’ran sau trận mưa lũ lịch sử hiếm thấy.

Ấm lòng “nhà bộ đội”

Ngày cuối cùng của năm 2025, ông Mai Ngọc Hiệp (thôn Lạc Thiện 1, xã D’ran) tất bật sửa soạn, đón khách đến thăm mái ấm mới vừa được các “chú bộ đội” xây dựng hoàn chỉnh và bàn giao cho gia đình.

Căn nhà còn thơm mùi sơn, giữa một khu vườn hồng vuông trĩu quả tạo nên khung cảnh yên bình như chưa từng có cơn lũ dữ nào quét ngang qua đây.

Vừa sắp xếp lại đồ các đơn vị trao tặng sau lễ khánh thành, bàn giao nhà mới, ông Hiệp vừa kể trận lũ khiến căn nhà của gia đình ông bị sập hoàn toàn, tất cả tài sản, hoa màu cũng bị mất trắng. May mắn gia đình ông được hỗ trợ từ chương trình xây dựng nhà ở do Chính phủ phát động, lực lượng địa phương và bộ đội triển khai xây dựng. Chỉ chưa đầy một tháng, gia đình ông đã có căn nhà mới khang trang, rộng rãi.

So với căn nhà cũ, ngôi nhà mới này vững chãi, có nền cao hơn nhiều nên ông yên tâm phần nào, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Ông rất biết ơn Đảng, Chính phủ, địa phương và các lực lượng của Quân khu 7 đã giúp gia đình có căn nhà ngay trong thời điểm năm mới sắp đến và Tết Nguyên đán cận kề.

Mái ấm của vợ chồng ông Trần Đình Hiếu, bà Lê Thị Thu Trang cũng vừa hình thành trên mảnh đất tái định cư mới tại thôn Lâm Tuyền 2 do Ủy ban Nhân dân xã D’ran bố trí.

Tất cả như một giấc mơ với ông Hiếu. Ông chưa từng nghĩ sau khi căn nhà cấp 4 của gia đình bị lũ cuốn sập, chỉ hơn một tháng sau, cả gia đình 3 người lại có căn nhà mới ở vị trí an toàn hơn nhiều.

Ông Hiếu kể nhà ông ở ngay cửa đập thủy điện Đa Nhim, đêm 19, rạng sáng 20/11/2025 vừa qua, cơn lũ lịch sử đã cuốn cả căn nhà và đồ đạc. Trước mất mát lớn, gia đình ông chưa biết xoay sở ra sao, chính quyền địa phương đã hỗ trợ tái định cư, vốn làm nhà mới và lực lượng bộ đội tranh thủ ngày đêm xây lại căn nhà cho gia đình ông.

Chỗ ở mới tuy còn thiếu đồ đạc nhưng vẫn là may mắn với cả gia đình ông vì còn người là còn của. Năm mới có nhà mới, gia đình ông sẽ phấn đấu xây dựng lại một mái ấm hoàn chỉnh, ông Hiếu bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy xã D’ran, sau khi phát động, Chiến dịch Quang Trung thần tốc xây dựng, sửa chữa lại nhà cho người dân địa phương do Quân khu 7 thực hiện đã về đích sớm hơn so với kế hoạch. Đây chính là nguồn động viên to lớn để người dân trên địa bàn sớm ổn định cuộc sống, nhất là khi được bàn giao những ngôi nhà khang trang, kiên cố sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua.

Căn nhà của hộ ông Mai Ngọc Hiệp (thôn Lạc Thiện 1, xã D’ran) với kinh phí hơn 500 triệu đồng từ nguồn kinh phí của địa phương và các đơn vị thuộc Quân khu 7 hỗ trợ xây dựng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Thần tốc xây nhà cho dân

Trong hơn một tháng qua, nhiều đơn vị, lực lượng công an, quân đội cùng chính quyền địa phương đã vào cuộc hỗ trợ người dân xã D’ran khắc phục hậu quả, dựng lại nhà cửa. Trong đó, các lực lượng thuộc Quân khu 7 với hơn 300 cán bộ, chiến sỹ tranh thủ ngày, đêm xây dựng và sửa chữa 41 căn nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã D’ran gồm 12 căn xây mới, 29 căn sửa chữa.

Trong đó, nhiều căn nhà ngoài nguồn kinh phí của địa phương còn được hỗ trợ chi phí, nhân lực từ các đơn vị thuộc Quân khu 7 để hoàn thiện những công trình có trị giá hàng trăm triệu đồng. Qua đó, giúp người dân địa phương có những ngôi nhà kiên cố, vững chãi, yên tâm ổn định cuộc sống và sản xuất. Các đơn vị đang triển khai đúng tiến độ, tranh thủ ngày đêm nhằm đảm bảo bàn giao nhà mới cho nhân dân trong năm mới 2026 và đón Tết nguyên đán Bính Ngọ.

Những ngày cuối năm 2025, đang tất bật cùng các chiến sỹ hoàn thiện các công đoạn cuối cùng cho 4 căn nhà của 4 hộ dân tại thôn Lâm Tuyền 2 (xã D’ran), Trung tá Nguyễn Viết Xuân (Trung đoàn Bộ binh 994A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) lại tranh thủ ra nhận thùng nước ngọt của người dân đến tặng.

Trung tá Xuân vui vẻ cho biết mừng nhất là trong thời gian các chiến sỹ làm việc, bà con xung quanh và chủ nhà thường xuyên đến thăm, tặng nước ngọt, trái cây nên mọi người rất vui, có động lực sớm hoàn thành nhiệm vụ, bàn giao mái ấm cho bà con vào ở.Sau khi được giao nhiệm vụ, hàng chục chiến sỹ tranh thủ thi công cả ngày lẫn đêm để sớm hoàn thành các hạng mục. Ngoài ra, các cán bộ, chiến sỹ khắc phục khó khăn về thiếu thiết bị, vật liệu, tập trung thi công trong vòng 20 ngày bàn giao nhà cho bà con, Trung tá Xuân cho biết.

Cũng “gắn bó” với mảnh đất D’ran yên bình khoảng một tháng nay, Hạ sỹ Nguyễn Ngọc Hoàng (Trung đoàn Bộ binh 994A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) cho biết đây là công trình đầu tiên chiến sỹ trẻ này hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, giờ đây Hoàng đã quen với công việc hiện tại và thấy rất hạnh phúc khi được đóng góp công sức của mình giúp bà con địa phương có căn nhà mới đón Tết.

Xã D’ran là địa phương chịu nhiều thiệt hại trong trận mưa lũ lịch sử đợt cuối tháng 11 vừa qua. Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng triển khai chiến dịch Quang Trung - thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân tại xã D’ran và một số địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ.

Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng có 41 ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn phải xây dựng lại và 84 căn nhà bị hư hỏng một phần cần sửa chữa do các đợt thiên tai, mưa lũ trong dịp cuối tháng 11, đầu tháng 12/2025. Ngay sau khi Chính phủ phát động Chiến dịch Quang Trung, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai 2 đợt thực hiện chương trình này.

Tính đến ngày 29/12/2025, toàn tỉnh hoàn thành sửa chữa 81/84 căn nhà cho người dân, đạt 96,43%, số nhà phải xây dựng mới đã hoàn thành 11/14 căn, đạt 26,83%.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, địa phương quyết tâm hoàn thành sửa chữa các căn nhà bị hư hại một phần trước ngày 1/1/2026 và hoàn thành xây dựng các căn nhà mới trước ngày 15/1/2026 bàn giao cho người dân. Qua đó nhằm giúp người dân có nhà mới kịp thời vui đón Tết Nguyên đán 2026 sắp tới./.

