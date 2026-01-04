Xã hội

Quảng Ninh: Bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn bạc trái phép

Nguyễn Thị Nhài khai nhận vận chuyển thuê số trang sức bằng bạc gồm 35 chiếc lắc tay, 1.200 chiếc hoa tai các loại có trọng lượng 1.200 gram cho 1 phụ nữ Trung Quốc.

Cơ quan chức năng lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Thị Nhài (đứng giữa), sinh năm 1987 (trú tại khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh).
Ngày 4/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hải quan cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Chi cục Hải quan khu vực VIII) bắt giữ vụ vận chuyển trái phép trang sức bạc qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 3/1, tại bục kiểm soát nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Nhài, sinh năm 1987 (trú tại khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) có giấy thông hành số Y0855248 xuất cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra sơ bộ 1 bình kim loại mà Nhài mang theo người bên trong có chứa một số đồ trang sức bằng kim loại màu trắng nghi là bạc.

Kết quả qua đấu tranh, Nguyễn Thị Nhài khai nhận vận chuyển thuê số trang sức bằng bạc gồm 35 chiếc lắc tay, 1.200 chiếc hoa tai các loại có trọng lượng 1.200 gram cho 1 phụ nữ Trung Quốc (không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể).

Người phụ nữ Trung Quốc có đặt vấn đề vận chuyển túi hàng trang sức (chỉ nói là hàng mỹ ký) từ Trung Quốc về Việt Nam với giá 200.000 đồng tiền công, khi về khu vực bãi xe cửa khẩu Quốc tế Móng Cái sẽ có người nhận và thanh toán tiền, khi đến bục kiểm soát Biên phòng thì bị tổ công tác Biên phòng và Hải quan kiểm tra, phát hiện bắt giữ.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và Hải quan cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đang hoàn thiện hồ sơ và thủ tục để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Vận chuyển trái phép #Ca khẩu Quốc tế Móng Cái #Trang sức bạc #Bắt giữ đối tượng Quảng Ninh
