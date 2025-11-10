Quảng Ninh: Khởi tố 5 đối tượng vận chuyển trái phép 20kg bạc qua biên giới

Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.”

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Duy Khương, sinh năm 1996 (trú tại số 11, 13 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Đình Triệu, sinh năm 1993 (trú tại khu Trung, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng) về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Trung Dũng, sinh năm 2008 và Vũ Thị Hằng, sinh năm 1985 (cùng trú tại khu Hồng Kỳ, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh), Lương Văn Tuân, sinh năm 1991 (trú tại khu Hồng Phong, phường Móng Cái 2) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 3, Điều 189, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Khoảng 19 giờ, ngày 20/10, tại khu vực bãi xe Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ trên người và phương tiện của Vũ Thị Hằng, Phùng Trung Dũng, Lương Văn Tuân tổng số 20kg bạc, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Số bạc trên dưới dạng các hạt nhỏ hình tròn, màu trắng được các đối tượng ngụy trang trong các túi nylon kích thước khoảng 15x8cm, cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, số bạc trên do Vũ Duy Khương thuê Hằng, Tuân, Dũng vận chuyển từ thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái để bán cho Vũ Đình Triệu kiếm lời.

Khi Hằng, Tuân, Dũng đang vận chuyển số bạc trên từ Cửa khẩu quốc tế Móng Cái ra bãi gửi xe để đưa về nhà Vũ Thị Hằng tại số 466 Mạc Đĩnh Chi, thuộc khu 7, phường Móng Cái 3 cất giấu đợi Vũ Duy Khương đến nhận thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, lực lượng Biên phòng Quảng Ninh phối hợp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển bạc trái phép qua biên giới.

Ngày 24/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1995, trú tại khu 4, phường Móng Cái 1 vận chuyển trái phép 8kg bạc.

Ngày 17/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt giữ Đoàn Văn Trung (29 tuổi, trú tại phường Móng Cái 1) có hành vi cất giấu, vận chuyển trái phép 6kg bạc qua biên giới.

Ngày 17/4, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt giữ Phạm Thị Vân Anh, sinh năm 1984, trú tại phường Móng Cái 1 vận chuyển trái phép 4kg vàng qua cửa khẩu./.

TP Hồ Chí Minh: Bắt hai nghi phạm giật nhẫn vàng trị giá hơn 140 triệu đồng Hai nghi phạm bị bắt sau vụ cướp giật nhẫn vàng trị giá hơn 140 triệu đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản phạm pháp.