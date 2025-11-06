TP Hồ Chí Minh: Bắt hai nghi phạm giật nhẫn vàng trị giá hơn 140 triệu đồng

Tối 5/11, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công an các địa phương liên quan bắt giữ Lương Công Tuấn V. (17 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Vinh Lợi (20 tuổi, quê Hà Nam) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, lúc 10 giờ 48 phút ngày 4/11, V. điều khiển xe máy không gắn biển số chở Lợi di chuyển trên đường Phan Đình Giót, phường An Phú (khu vực thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).

Đến gần tiệm vàng P.T.P, V. dừng xe cách cửa tiệm khoảng 10m, ngồi cảnh giới, còn Lợi đeo khẩu trang đi vào bên trong.

Tại đây, Lợi yêu cầu xem một chiếc nhẫn vàng nặng 1 lượng, trị giá hơn 140 triệu đồng. Khi chủ tiệm đưa nhẫn để kiểm tra, đối tượng lập tức cầm nhẫn bỏ chạy ra ngoài, nhảy lên xe của V. rồi tẩu thoát. Nhân viên tiệm vàng truy đuổi nhưng không bắt kịp.

Quá trình truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ hai nghi phạm.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng mang chiếc nhẫn đến khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ bán được 132 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

