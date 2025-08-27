Vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng: Hung thủ là người nước ngoài

Công an thành phố Đà Nẵng thông tin lực lượng Công an đã bắt được đối tượng manh động dùng hung khí cướp tiệm vàng tại đường Núi Thành (phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) tối 26/8.

Đối tượng là người nước ngoài, tên Dale James, sinh năm 1996.

Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đang trốn tại căn hộ cho thuê trên đường Phạm Tu, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, đã trực tiếp chỉ đạo điều tra tại hiện trường.

Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị điều tra, làm rõ vụ việc.

Như tin đã đưa, khoảng 20 giờ ngày 26/8, một đối tượng mặc áo tài xế công nghệ, đeo balo, bịt kín mặt đã bất ngờ dùng hung khí tấn công bảo vệ một tiệm vàng trên đường Núi Thành. Sau đó, đối tượng xông vào tiệm vàng và đập phá tủ kính, cho tài sản vào balo.

Phát hiện sự việc, người dân quanh khu vực đã hô hoán, chèn vật dụng vào cửa ra vào để ngăn chặn đối tượng nhưng bất thành do đối tượng quá hung hãn. Sau đó, đối tượng chạy bộ thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, truy bắt đối tượng.

Ngay trong tối 26/8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra cùng các lực lượng hình sự, Văn phòng cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an các địa phương... khẩn trương vào cuộc, với phương châm tập trung cao độ và quyết tâm cao nhất để truy bắt bằng được đối tượng./.

