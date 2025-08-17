Bắc Ninh: Truy bắt nhanh đối tượng dùng hung khí cướp tiệm vàng

Công an phường Nếnh (Công an tỉnh Bắc Ninh) thông tin đơn vị vừa bắt giữ đối tượng táo tợn dùng hung khí cướp tiệm vàng, khiến chủ tiệm bị thương.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 16/8, tại cửa hàng vàng bạc Thành Đạt ở tổ dân phố My Điền 1, đối tượng Thân Văn Nam (sinh năm 1996, trú tại Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh) đi vào hỏi mua chiếc nhẫn vàng loại 2 chỉ. Khi chị Nguyễn Thị Huyên, chủ cửa hàng, đưa nhẫn cho Nam xem thì đối tượng bất ngờ giật lấy rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng hô hoán của vợ, anh Đỗ Thành Đạt (chồng chị Huyên) đuổi theo vài chục mét thì bắt kịp đối tượng.

Khi bị anh Đạt đuổi bắt, khống chế, đối tượng đã dùng dao chống trả khiến anh Đạt bị thương nhẹ ở tay. Tuy nhiên, đối tượng vẫn không chạy thoát. Sau đó, biết là người địa phương nên anh Đạt đã thả đối tượng đi.

Nắm được thông tin từ người dân, Công an phường Nếnh đã khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Thân Văn Nam, trước đó đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an phường Nếnh đã làm việc với gia đình nạn nhân, lấy lời khai của đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật./.

