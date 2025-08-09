Đà Nẵng: Giả công an xông vào sới bạc, cướp tiền của 4 người phụ nữ

Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa bắt tạm giam 2 đối tượng giả danh là công an xông vào tụ điểm đánh bạc trên địa bàn phường Cẩm Lệ để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Vào khoảng 19 giờ ngày 4/8, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận tin báo về vụ việc có hai đối tượng lạ mặt, giả danh cán bộ công an, mang theo còng số 8, xông vào tụ điểm đánh bạc tại phường Cẩm Lệ, đe dọa, chiếm đoạt tài sản của người chơi.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, xác định nghi can là Huỳnh Duy Tuấn (34 tuổi, trú phường Thanh Khê) và Nguyễn Đình Tuyến (39 tuổi, trú phường Hòa Cường).

Đến ngày 7/8, lực lượng chức năng phát hiện cả hai đang lẩn trốn tại địa bàn và tiến hành triệu tập làm việc. Ban đầu, các đối tượng quanh co chối tội, song trước sự đấu tranh quyết liệt và bằng chứng rõ ràng, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật.

Theo lời khai, vào ngày 4/8, Nguyễn Đình Tuyến nảy sinh ý định giả danh công an để đi đến các tụ điểm đánh bạc nhằm chiếm đoạt tiền. Tuyến rủ Huỳnh Duy Tuấn tham gia và được đồng ý.

Vào 16 giờ 30 phút ngày 4/8, cả hai đang điều khiển xe máy trên đường thì phát hiện 4 người phụ nữ đang đánh bài tại hiên nhà số 348 đường Cách Mạng Tháng Tám.

Tuyến yêu cầu Tuấn chờ sẵn ngoài xe, còn mình rút còng số 8, xông vào dọa nạt rồi gom hết số tiền trên bàn và trong tay các con bạc. Sau khi tẩu thoát, cả hai kiểm đếm được 170.000 đồng.

Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 1 xe môtô, 2 điện thoại di động, 1 còng số 8 của các đối tượng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Duy Tuấn và Nguyễn Đình Tuyến về tội “cướp tài sản,” đồng thời tiếp tục điều tra hành vi phạm tội khác.

Thủ đoạn giả danh lực lượng công an để trục lợi tuy không mới nhưng vẫn khiến nhiều người dân lo sợ, mất cảnh giác và để xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc.

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an thành phố Đà Nẵng) khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, kiểm tra kỹ thông tin, yêu cầu xuất trình giấy tờ khi làm việc với người tự xưng là công an.

Người dân tuyệt đối không tham gia các tệ nạn xã hội, bởi đây vừa là hành vi vi phạm pháp luật, vừa khiến bản thân trở thành mục tiêu của tội phạm./.

