Nghệ An: Xử lý đối tượng giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ Vũ Anh Tuấn (sinh năm 1985, trú xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về hành vi giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là đối tượng có 5 tiền án, trong đó 3 lần lừa đảo bằng thủ đoạn mạo danh công an.

Trưa 11/6, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đi xe máy không biển kiểm soát, mặc áo khoác đen, tiếp cận nơi ở của 3 sinh viên một trường đại học trên địa bàn thành phố Vinh.

Tự nhận là cán bộ công an đang điều tra vụ án, đối tượng yêu cầu 3 sinh viên giao nộp 1 máy tính xách tay và 2 điện thoại di động để “phục vụ điều tra.”

Nhận được tài sản, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Biết bị lừa, 3 sinh viên này làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp nhiều đơn vị Công an tiến hành rà soát. Mặc dù đối tượng liên tục thay đổi trang phục, phương tiện, thường xuyên bịt kín mặt và di chuyển phức tạp nhằm tránh bị phát hiện nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/6, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An bắt giữ Vũ Anh Tuấn khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Vinh.

Tang vật thu giữ gồm 1 xe môtô tháo biển kiểm soát, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động và một số tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận do cần tiền nên lên kế hoạch đóng giả công an, tiếp cận sinh viên và tách từng người sau đó yêu cầu phải hợp tác, giao nộp tài sản để chiếm đoạt.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cảnh giác, khi giải quyết các vấn đề liên quan thủ tục hành chính, vụ việc hình sự, lực lượng công an gửi giấy mời hoặc có văn bản thông báo đến cho người dân hoặc phân công Cảnh sát khu vực, cán bộ công an xã nơi người dân sinh sống trực tiếp mời người dân đến trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Cán bộ công an khi làm việc với người dân luôn có giấy tờ rõ ràng. Khi có nghi vấn, người dân không nên tự ý giao nộp tài sản hoặc cung cấp thông tin cá nhân, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất./.

Bình Thuận: Bắt giữ hai đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản Hai đối tượng mặc đồ cảnh sát cơ động và đồ dân quân tự vệ để đi chặn xe của người tham gia giao thông với mục đích là lấy tiền của người vi phạm.