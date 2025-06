Bình Thuận: Bắt giữ hai đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản

Ngày 3/6, Công an xã Sông Bình, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết đã bắt giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1/6, anh P.V.Q (sinh năm 2007, trú tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình) điều khiển xe môtô trên tuyến Quốc lộ 28B hướng từ thị trấn Lương Sơn đến xã Sông Bình về nhà.

Trên đường đi có một người mặc đồ dân quân tự vệ điều khiển xe máy Vision màu đỏ (biển số 86B2-552.97) chở theo một người mặc đồ cảnh sát cơ động từ phía sau chạy đến chặn xe.

Người mặc đồ cảnh sát cơ động nói anh P.V.Q đã vi phạm luật giao thông và yêu cầu đưa về nhà để làm việc.

Khi đến nhà anh P.V.Q, nam thanh niên mặc đồ cảnh sát cơ động yêu cầu gia đình đưa tiền để bỏ qua lỗi vi phạm giao thông và không tịch thu xe.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng về việc có hai người tự xưng là “công an” chặn xe, xử phạt vi phạm giao thông trên tuyến Quốc lộ 28B thuộc xã Sông Bình, Công an xã Sông Bình nhận định đây là 2 đối tượng giả danh công an để lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản nên đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ hai đối tượng.

Hai nam thanh niên khai tên Nguyễn Phạm Hoàng Dương (sinh năm 2009, mặc trang phục cảnh sát cơ động, cấp bậc hàm Thượng sỹ, mang theo 1 còng tay số 8) và Nguyễn Thuận Quý (sinh năm 2006, mặc trang phục dân quân tự vệ); cả hai đều trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

Hai đối tượng khai nhận, vào chiều 1/6, Dương rủ Quý (Dương mặc đồ cảnh sát cơ động tự đặt mua trên mạng; Quý mặc đồ dân quân tự vệ - đồ này là của Dương đi học dân quân tự vệ) để đi chặn xe của người tham gia giao thông với mục đích là lấy tiền của người vi phạm.

Hai đối tượng chở nhau trên xe môtô chạy dọc trên tuyến Quốc lộ 28B, khi đến khu vực thôn Tân Hòa, xã Sông Bình thì phát hiện một nữ sinh tên N.T.T.H điều khiển xe môtô chở theo hai trẻ nhỏ nên Dương kêu Quý chặn xe.

Nữ sinh này không dừng lại mà tiếp tục chạy về quán của mẹ cách đó khoảng 100m.

Khi vào quán, Dương giới thiệu là cảnh sát cơ động, thuộc Công an tỉnh, mới được điều về khu vực này và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Sau khi kiểm tra xong giấy tờ xe và nghe chủ quán nói gọi công an xã thì Dương và Quý lên xe bỏ đi.

Khi đi được khoảng 1 km, hai đối tượng tiếp tục gặp anh P.V.Q điều khiển xe nên chặn lại và yêu cầu dắt xe về nhà để làm việc, sau đó bị bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Phạm Hoàng Dương khai nhận 3 lần chặn xe để cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 2,1 triệu đồng tại xã Bình An và thị trấn Chợ Lầu (huyện Bắc Bình); cả 3 lần này đều được người bạn tên Bụp (chưa xác định rõ nhân thân) hỗ trợ thực hiện.

Công an xã Sông Bình tiếp tục xác minh và phối hợp Công an xã Bình An, Công an thị trấn Chợ Lầu để xác định bị hại, đấu tranh làm rõ vụ việc./.

