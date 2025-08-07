Đà Nẵng: Phát hiện đối tượng giả danh công an để 'vào sân bay chơi'

Theo đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, tối 6/8, trong lúc tuần tra tại khu vực khai thác GrabCar-Nhà ga T1, lực lượng an ninh cơ động phát hiện nam thanh niên, mặc quân phục Công an nhân dân, mang quân hàm Thượng úy, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng yêu cầu đối tượng về phòng trực ban an ninh để làm việc. Tại đây, người này khai nhận không phải là cán bộ công an mà tự ý mua quân phục, quân hàm và bảng tên để "vào sân bay chơi."

Khi đang đứng tại khu vực điều tiết giao thông, người này bị lực lượng an ninh phát hiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện vũ khí hay vật phẩm cấm trên người đối tượng. Căn cước công dân ghi tên T.Q.H, sinh năm 1995, quê ở Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam cũ).

Tuy nhiên, do hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực lượng an ninh đã lập hồ sơ vụ việc, báo cáo lãnh đạo Trung tâm An ninh hàng không, đồng thời bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Đồn Công an Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Theo đánh giá ban đầu, đối tượng có biểu hiện tâm lý không ổn định.

Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng là một trong 3 sân bay quốc tế lớn nhất cả nước, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối trung tâm miền Trung với các địa phương trong nước và quốc tế.

Mỗi năm, sân bay phục vụ hàng triệu lượt hành khách và hàng hóa, là đầu mối giao thông trọng yếu trong phát triển kinh tế, du lịch và hội nhập quốc tế. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại đây luôn được tăng cường nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và hoạt động bay.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.

Bình Thuận: Bắt giữ hai đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản Hai đối tượng mặc đồ cảnh sát cơ động và đồ dân quân tự vệ để đi chặn xe của người tham gia giao thông với mục đích là lấy tiền của người vi phạm.