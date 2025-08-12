Lào Cai: Cháu trai rủ bạn đột nhập nhà bà ngoại cướp vàng và điện thoại

Ngày 12/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an xã Bảo Yên truy bắt nhanh 2 đối tượng có hành vi cướp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, ngày 10/8, Công an xã Bảo Yên nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản, xảy ra tại thôn Múi 1, xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, bị hại là bà Phàn Thị Lan (sinh năm 1961, trú tại thôn Múi 1, xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

Khi bà Lan đang ở nhà một mình thì bị các đối tượng đột nhập vào nhà hành hung, khống chế và cướp tài sản.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ rà soát, truy tìm đối tượng và vật chứng vụ án theo các dấu vết nóng.

Kết quả, đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng nghi vấn là B.V.H (sinh năm 2008, trú tại thôn Múi 1, xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, là cháu ngoại bà Lan).

Quá trình triệu tập, làm việc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, đối tượng B.V.H đã khai nhận hành vi cướp tài sản của mình.

Mở rộng điều tra, đến khoảng 10 giờ ngày 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ đối tượng P.H.H.N (sinh năm 2009, trú tại Bản Liên Hải, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) đồng thời thu giữ phương tiện, hung khí gây án và các vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, B.V.H và P.H.H.N khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã bàn nhau đột nhập vào nhà bà ngoại của H là bà Phàn Thị Lan để cướp tài sản.

Hai đối tượng chuẩn bị đoạn gậy gỗ dài khoảng 60cm rồi đột nhập vào nhà, khống chế và dùng hung khí tấn công bà Lan để cướp đi tài sản gồm một đôi bông tai bằng vàng ta (1,5 chỉ) đang đeo ở hai tai, 1 chiếc điện thoại OPPO A12 màu xanh than trị giá khoảng 6 triệu đồng.

Sau khi gây án, đối tượng H mang theo tài sản vừa cướp được về nhà cất giấu, còn đối tượng N bỏ trốn khỏi địa phương./.

