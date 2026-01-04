Vụ nhận hối lộ tại Ban Quản lý dự án Đắk Lắk: Dùng tiền để chỉnh sửa tiêu chí hồ sơ mời thầu

Theo kế hoạch, sáng 5/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (viết tắt là Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk).

Bốn bị cáo trong vụ án này gồm: Phạm Văn Hạ (sinh năm 1963, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk), Bùi Văn Từ (sinh năm 1972, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) cùng bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354, Khoản 4 - Bộ luật Hình sự; Lê Đình Hải (sinh năm 1964, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Sài Gòn - Công ty Sài Gòn) và Hoàng Đình Chương (sinh năm 1963, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn An Nguyên - Công ty An Nguyên) cùng bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố “Đưa hối lộ” theo quy định tại Điều 364, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, năm 2020, quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk để tạo điều kiện cho 3 công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công Gói thầu số 03, Gói thầu số 04 của dự án trên.

Sau khi được lãnh đạo Tỉnh ủy đồng ý và chỉ đạo, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã gặp gỡ, trao đổi với giám đốc 3 công ty, đồng thời chỉ đạo cấp dưới để giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật; chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong Hồ sơ mời thầu tạo điều kiện để Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn và Công ty Phương Đông liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trúng thầu Gói thầu số 03; Công ty Licogi 16.6 và Công ty xây dựng 470 trúng thầu Gói thầu số 04.

Việc này trái với quy định của Điều 89, khoản 7 - Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu gồm: “Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư: a) Nội dung hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo quy định; b) Nội dung hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi công khai.”

Theo thỏa thuận, thống nhất từ trước, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang chi cho Phạm Văn Hạ 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng và Bùi Văn Từ 9 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định sau khi giúp các công ty này trúng thầu, Phạm Văn Hạ đã nhận tổng số 5,1 tỷ đồng, trong đó nhận 3,2 tỷ đồng từ Lê Đình Hải và 1,9 tỷ đồng từ Hoàng Đình Chương.

Còn Bùi Văn Từ đã nhận số tiền 6 tỷ đồng, trong đó nhận từ Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương mỗi người 3 tỷ đồng.

Với hành vi này, Hạ và Từ bị truy tố về cùng tội “Nhận hối lộ,” Hải và Chương bị truy tố về cùng tội “Đưa hối lộ."

Riêng Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã chết nên cơ quan tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự./.

Xét xử vụ nhận hối lộ tại Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk vào ngày 5/1/2026 Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định ngày 5/1/2026 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk.