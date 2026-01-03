Thanh Hóa: Liên tiếp ngăn chặn kịp thời nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại

Ngày 3/1, theo thông tin từ Công an phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhờ sự cảnh giác của người dân và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an, đơn vị đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần bảo vệ tài sản cho người dân.

Cụ thể, khoảng 7 giờ 30 ngày 30/12, bà Nguyễn Thị Q. sinh năm 1957 trú tại tổ dân phố Nam Hải, phường Sầm Sơn liên tục nhận được nhiều cuộc gọi từ một đối tượng lạ tự xưng là cán bộ Công an, thông báo bà Q. có liên quan đến một vụ án hình sự và yêu cầu bà tuyệt đối giữ bí mật, đồng thời nhanh chóng chuyển tiền để “phục vụ công tác điều tra.”

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn hướng dẫn bà Q. bán vàng và chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Do bị các đối tượng liên tục gọi điện đe dọa, gây áp lực tâm lý, bà Q. rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ nên đã tin và nghe theo lời hướng dẫn của đối tượng. Bà đã mang 6 chỉ vàng đi bán được 85,2 triệu đồng, rồi mang đến Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Thanh Hóa để chuyển khoản.

Khi làm thủ tục tại ngân hàng, bà Q. gặp giao dịch viên Trần Thị Hiền và yêu cầu chuyển số tiền trên theo đúng hướng dẫn của đối tượng. Quá trình giao dịch, đối tượng tiếp tục gọi điện, thao túng tâm lý và yêu cầu bà Q. bán thêm tài sản để chuyển tiền cho chúng.

Nhận thấy giao dịch có nhiều biểu hiện bất thường, nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, giao dịch viên Trần Thị Hiền đã kịp thời liên hệ với Công an phường Sầm Sơn để xác minh.

Sau một thời gian khẩn trương tìm kiếm, điều tra, Công an phường đã phối hợp với Ngân hàng Agribank kịp thời dừng giao dịch và lấy lại toàn bộ số tiền 85,2 triệu đồng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

Trước đó, trong tháng 12/2025, Công an xã Thiệu Hóa đã ngăn chặn thành công 2 vụ lừa đảo trên không gian mạng, giữ gìn an ninh và bảo vệ tài sản của người dân. Theo đó, vào khoảng 12 giờ ngày 22/12, một người đàn ông lớn tuổi đến Bưu điện xã Thiệu Hóa để làm thủ tục rút tiền tiết kiệm.

Trong quá trình giao dịch, người này có biểu hiện bất thường như lo lắng, hoang mang, liên tục nghe và gọi điện thoại. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, nhân viên Bưu điện xã Thiệu Hóa đã kịp thời báo tin và phối hợp với Công an xã để xác minh, làm rõ.

Qua kiểm tra, Công an xã Thiệu Hóa xác định người đàn ông trên là ông Trần Văn N., sinh năm 1962, trú tại thôn Trung Thôn, xã Thiệu Quang.

Được sự động viên của các chiến sỹ Công an xã, ông N. cho biết vào buổi sáng cùng ngày, ông nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thông báo tài khoản ngân hàng của ông “liên quan đến một vụ án lừa đảo” và đe dọa sẽ bị bắt giữ nếu không chuyển số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Do lo sợ trước những lời đe dọa, ông N. đã đến Bưu điện xã Thiệu Hóa để rút toàn bộ số tiền tiết kiệm 230 triệu đồng nhằm chuyển cho đối tượng.

Rất may, nhờ sự cảnh giác của nhân viên bưu điện và sự vào cuộc kịp thời của Công an xã Thiệu Hóa, vụ việc đã được ngăn chặn ngay từ đầu, giúp ông N. và gia đình tránh bị thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 11/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an xã Thiệu Hóa phát hiện bà Vũ Thị K., sinh năm 1955, trú tại thôn Xuân Quan, xã Thiệu Hóa có biểu hiện bất thường khi đứng trước Ngân hàng Agribank, chi nhánh Thiệu Hóa.

Qua trao đổi nắm bắt thông tin, Công an xã xác định bà K. đang bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý.

Theo trình bày của bà K., khoảng 14 giờ cùng ngày, bà nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại tự xưng là “cán bộ điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa,” thông báo bà có liên quan đến một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 3 tỷ đồng và yêu cầu phải hợp tác điều tra. Các đối tượng liên tục đe dọa, yêu cầu bà K. giữ bí mật, không được nói chuyện với bất kỳ ai.

Do quá hoang mang, lo sợ, bà đã làm theo hướng dẫn của đối tượng, mang 2 chỉ vàng đi bán được 28,04 triệu đồng, đồng thời chuẩn bị rút số tiền 300 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Khi bà K. chuẩn bị vào ngân hàng để thực hiện giao dịch thì được Tổ công tác Công an xã Thiệu Hóa kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Qua các vụ việc trên, Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn lạ; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu dùng một lần (OTP) cho bất kỳ ai; không chuyển tiền, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ, xử lý kịp thời./.

