Bắt giữ đối tượng lấy trộm hơn 1 tỷ đồng trong cốp xe của khách tại bệnh viện

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị truy bắt đối tượng Đỗ Tấn Được (sinh năm 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hòa 3, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đây là đối tượng thực hiện hàng loạt các vụ trộm cắp tại các bệnh viện ở Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, sáng 22/12, chị Phạm Thị Thu Tr. (sinh năm 1984, thường trú tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) có để trong cốp xe môtô số tiền hơn 1 tỷ đồng, 11 chỉ vàng 9999, 1 đôi bông bằng vàng trắng, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm cùng các loại giấy tờ tùy thân khác.

Sau khi gửi xe tại nhà giữ xe khu B, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để khám bệnh, đến 15 giờ 20 cùng ngày, khi chị Tr. lấy xe ra về thì phát hiện các tài sản trong cốp xe đã bị mất. Chị đến Công an phường Tam Hiệp trình báo.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Tam Hiệp tiến hành xác minh truy xét, khám nghiệm hiện trường, kiểm tra trên hệ thống camera giám sát, thu thập chứng cứ.

Lực lượng chức năng xác định, đối tượng Đỗ Tấn Được là người thực hiện hành vi trộm cắp và tiến hành truy bắt.

Đến 18 giờ ngày 28/12, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Đỗ Tấn Được, thu giữ nhiều tài sản do Được trộm cắp.

Được khai nhận thường xuyên đến các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để khảo sát và chờ nạn nhân sơ hở để trộm cắp.

Sáng 22/12, Được đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, trộm cắp tài sản trong cốp xe môtô của chị Tr. Sau đó, Được đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất gửi xe rồi đi bộ ra đường bắt xe ôm đi đến khu vực ngã ba Bình Đa, thuộc phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, vào tiệm mua bán xe cũ mua 1 xe môtô khác để di chuyển. Được về nhà và đem các tài sản cất giấu.

Tối cùng ngày, Được lấy số tiền khoảng 500 triệu đồng dẫn bạn gái đi tiêu xài và mua quà tặng.

Đến sáng 28/12, Được bắt xe về Đồng Nai thì bị bắt giữ.

Trong sáng 22/12, Được đã thực hiện hành vi trộm cắp tại 3 bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Nhi Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Đỗ Tấn Được có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản./.

Bắc Ninh: Bắt giữ nhóm đối tượng đập cửa kính xe ôtô để trộm cắp Các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu nên đã cùng nảy sinh ý định đi quanh khu vực tỉnh Bắc Ninh để tìm ôtô nào có tài sản trên xe thì sẽ phá kính để trộm cắp tài sản.