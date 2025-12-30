Truy tố các bị can trong vụ gây thất thoát, lãng phí tại Vicem

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng công ty Ximăng Việt Nam (Vicem) liên quan Dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 14 bị can trong vụ án, trong đó: Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc Vicem); Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem); Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Vicem) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.”

Truy tố các bị can Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem); Tạ Quang Bửu (cựu Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Vicem); Trần Bình Trọng (cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam); Nguyễn Lâm Cường (cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Truy tố các bị can Nguyễn Thành Tâm (Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Ban quản lý dự án Vicem, Tổng công ty Ximăng Việt Nam); Đỗ Đình Thu (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng ECON); Nguyễn Thị Tuyết (Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng ECON); Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Trưởng phòng Kinh tế - kỹ thuật – kế hoạch Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng ECON) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.”

Theo cáo trạng, Tổng công ty Ximăng Việt Nam (Vicem) là doanh nghiệp Nhà nước, do vậy toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng công ty phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành nhằm bảo toàn vốn nhà nước.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đầu tư xây dựng Dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, các bị can Lê Văn Chung (Chủ tịch Hội đồng thành viên), Nguyễn Ngọc Anh (Tổng giám đốc) cùng với các bị can khác trong vụ án đã thực hiện các hành vi sai phạm trong việc cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác để lập, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án lớn hơn mức đã được chứng nhận đầu tư; cố ý không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai dự án do không có hiệu quả.

Cụ thể: Dự án khởi công ngày 6/5/2011 đến ngày 9/8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã đầu tư 1.245 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền là hơn 381,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, quá trình thực hiện Gói thầu số 19 “Thi công tường vây và cọc khoan nhồi” của dự án, với động cơ hưởng lợi cá nhân, Nguyễn Ngọc Anh (Tổng giám đốc) và Dư Ngọc Long (Trưởng Ban Quản lý dự án) đã câu kết, thông đồng với Đỗ Đình Thu (Tổng giám đốc Công ty ECON) thoả thuận trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho Vicem để được thi công gói thầu.

Quá trình thực hiện gói thầu, sau mỗi lần Vicem thanh toán, Đỗ Đình Thu đã chuyển lại cho Dư Ngọc Long tổng số tiền hơn 3,2 tỉ đồng theo thoả thuận.

Hành vi nêu trên của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 15,6 tỉ đồng.Cáo trạng xác định, bị can Lê Văn Chung (Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Vicem từ tháng 02/2006 đến tháng 5/2012), có vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định chủ trương xây dựng trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê, biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng “khống” nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để thực hiện lập và triển khai dự án.

Lê Văn Chung biết kết quả thẩm định dự án của các đơn vị chức năng chỉ là “hình thức”, không chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định, trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư, dẫn đến dự án được đầu tư 1.245 tỉ đồng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền là hơn 381,6 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên, phong tỏa nhiều bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu và tạm giữ sổ tiết kiệm của một số cá nhân liên quan.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) truy tố các bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử; phân công Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

