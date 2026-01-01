Hải Phòng: Phát hiện xuồng vận chuyển trái phép hơn nửa tấn pháo nổ

Ngày 1/1, Cảnh sát biển Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị dẫn giải xuồng chở hơn 500kg nghi là pháo nổ về cảng Hải đoàn 11-Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (thành phố Hải Phòng), để phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm, vi phạm, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 31/12/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, Tổ công tác thuộc Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện 2 xuồng máy không có số hiệu đang sang mạn hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn.

Khi tổ công tác phát tín hiệu kiểm tra, các đối tượng đã chặt đứt dây buộc giữa hai xuồng và nhảy lên xuồng lớn bỏ chạy, để lại xuồng nhỏ và tang vật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xuồng mà các đối tượng bỏ lại đang tàng trữ, vận chuyển 36 thùng carton chứa số lượng lớn nghi là pháo nổ với tổng trọng lượng hơn 500kg.

Cảnh sát biển Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

