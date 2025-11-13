Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng, thu giữ hơn nửa tấn pháo nổ

Ngày 13/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về các tội “buôn bán hàng cấm” và “vận chuyển hàng cấm”; thu giữ 510kg pháo nổ cùng nhiều tang vật quan trọng như ôtô, xe máy, thuốc pháo và dây cháy chậm.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đỗ Minh Trí, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Tặng, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Sỹ Cường, Nguyễn Anh Tuấn về tội “buôn bán hàng cấm”; Đoàn Thanh Trì và Lê Thị Hoài Phương về hành vi “vận chuyển hàng cấm."

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện nhóm đối tượng này sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Telegram, để rao bán pháo nổ. Nhóm đã lập hàng chục kênh Telegram với hàng nghìn thành viên, sử dụng tài khoản ảo, ngân hàng ảo và sim rác để giao dịch, che giấu hành vi phạm pháp.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Đỗ Minh Trí (sinh năm 2000, trú xã Tiến Thắng, Hà Nội) là mắt xích chủ chốt, trực tiếp rao bán pháo nổ trên mạng.

Khám xét nơi ở của Trí, Công an thu giữ 56,3kg pháo nổ; 19,26kg thuốc pháo; 200m dây cháy chậm.

Từ lời khai của Trí, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1982, ở Nghệ An) - người cung cấp pháo cho Trí, thu giữ 83,3kg pháo nổ.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an phát hiện một đường dây khác do Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1988, ở Quảng Trị) cầm đầu, cùng các đối tượng Đoàn Thanh Trì (sinh năm 1988) và Lê Thị Hoài Phương (sinh năm 1976). Cơ quan chức năng sau đó bắt giữ thêm Nguyễn Văn Tặng (sinh năm 1990, ở Quảng Trị) - người bán pháo cho Lệ.

Để triệt phá đường dây buôn bán pháo nổ liên tỉnh này, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương, triển khai đồng loạt biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối bí mật và bất ngờ. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy đường dây này hoạt động từ tháng 9/2025 đến nay, với khối lượng giao dịch ước tính khoảng 3,5 tỷ đồng, tương đương 6-7 tấn pháo nổ.

Đây là vụ án được đánh giá có tính chất “đa tầng-đa địa bàn-đa thủ đoạn." Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng./.

