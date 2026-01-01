Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua lại Campuchia, khởi tố và bắt tạm giam 41 đối tượng

Ngày 1/1/2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã triệt phá thành công đường dây tội phạm đa quốc gia với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động “giải cứu nạn nhân” để thực hiện các hành vi phạm tội nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng liên quan.

Theo thông tin từ Công an Thành phố, đường dây này hoạt động chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, với hai nhánh chính: tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép sang Campuchia và núp bóng “hiệp sĩ” để cưỡng đoạt tài sản của gia đình các nạn nhân.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh cung cấp).

Nhánh thứ nhất do Lê Văn Thành cầm đầu, thiết lập mạng lưới liên lạc trên mạng xã hội, tổ chức đưa đón người từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đến biên giới Tây Ninh, sau đó đưa sang Campuchia qua các đường mòn, lối mở. Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024, đường dây này đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia và khoảng 800 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Các nạn nhân sau đó bị bán cho các công ty lừa đảo ở Campuchia, bị ép lao động hoặc bị đe dọa để gia đình phải nộp tiền chuộc.

Từ việc điều tra nhánh xuất cảnh trái phép, cơ quan chức năng đã phát hiện và bóc gỡ nhánh tội phạm thứ hai với thủ đoạn còn tinh vi và trắng trợn hơn. Nhóm này do Nguyễn Thanh Hải (tự xưng “Hải hiệp sĩ”) và Huỳnh Cao Cường cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Các đối tượng này đã xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” thông qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Họ thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu bài quảng cáo để tìm “khách hàng”.

Khi gia đình nạn nhân liên hệ nhờ giúp đỡ, nhóm này yêu cầu phải có tiền mới thực hiện. Họ móc nối với các đầu mối ở Campuchia để đưa người ra khỏi khu giam giữ, sau đó nâng khống số tiền chuộc lên gấp nhiều lần so với thực tế, chiếm đoạt phần chênh lệch khổng lồ. Sau khi nhận tiền, họ tổ chức đưa nạn nhân về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch trái phép.

Nhóm của Nguyễn Thanh Hải đã thực hiện cưỡng đoạt tài sản của 120 người với số tiền hơn 16,7 tỷ đồng, trong đó Hải chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng. Huỳnh Cao Cường khai nhận đã thực hiện khoảng 30 vụ, thu lợi bất chính số tiền cực lớn.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh do Công anThành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và lực lượng chức năng nước bạn để đấu tranh, giải cứu thành công 38 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước an toàn.

Các đối tượng bị khởi tố về nhiều tội danh như: “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán người”, “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời phối hợp rà soát để có kế hoạch giải cứu thêm các nạn nhân. Công an Thành phố khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời chào việc làm, xuất cảnh không rõ ràng trên mạng xã hội; khi có thông tin về nạn nhân hoặc dấu hiệu tội phạm, cần khẩn trương báo cho cơ quan chức năng gần nhất./.