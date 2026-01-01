Triển khai 'Chiến dịch Quang Trung,' nhiều hộ dân ở Đắk Lắk đã có nhà mới

Sau một tháng triển khai "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bão lũ tại tỉnh Đắk Lắk đã có nhà mới.

Niềm vui càng nhân lên khi những căn nhà mới này được xây dựng từ sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang, sự đóng góp của các nhà hảo tâm, giúp đỡ của bà con làng xóm. Đây chính là tinh thần "tương thân, tương ái," "lá lành đùm lá rách," "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Thần tốc thi công-thần tốc về đích

Nằm ngay cạnh Sông Ba - vùng lũ thuộc thôn Đông Hòa (xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) vừa có những căn nhà mới trong "Chiến dịch Quang Trung" hoàn thành trong niềm phấn khởi của người dân.

Vợ chồng ông Nguyễn Trọng Phê (thôn Đông Hòa) có nhà bị sập hoàn toàn trong đợt lũ tháng 11/2025 nhưng những ngày qua, gia đình ông rộn ràng tiếng cười. Căn nhà mới của gia đình ông vừa được tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ tiền và Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) giúp đỡ nhân lực đã hoàn thành sau 24 ngày khởi công xây dựng.

Ông Nguyễn Trọng Phê chia sẻ ông rất vui và biết ơn Nhà nước cùng các lực lượng. Từ nay, ông không còn lo mưa lũ vì nhà mới kiên cố, có tầng tránh lũ cao. Vợ chồng ông tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, chăm lo vườn nhà, ruộng đồng để chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân. Ông càng phấn khởi hơn khi bà con làng xóm đến chia vui, tặng đồ dùng thiết yếu trong gia đình để ổn định cuộc sống.

Gia đình ông Nguyễn Trọng Phê cùng 4 hộ dân khác tại xã Sơn Hòa là những hộ dân đầu tiên có nhà mới trong "Chiến dịch Quang Trung" tại tỉnh Đắk Lắk. Nhà của các hộ đều do Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 phối hợp, hiệp đồng với cấp ủy chính quyền địa phương, đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu thi công phối hợp thực hiện. Sư đoàn 10 triển khai lực lượng hỗ trợ 1.430 ngày công. Mỗi căn nhà hoàn thiện có diện tích 44m2 với kinh phí 170 triệu đồng do nhà nước hỗ trợ hoàn toàn.

Thượng tá Đặng Thành Tuyên, Phó Chính ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc Phòng) chia sẻ "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động chính là mệnh lệnh từ trái tim của người lính đối với nhân dân vùng lũ.

Trong quá trình thi công, mặc dù điều kiện thời tiết phức tạp, khối lượng công việc lớn nhưng cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 10 đã làm việc không kể ngày đêm, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Việc hoàn thành và bàn giao những căn nhà đầu tiên có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo niềm tin, động lực cho người dân an cư, ổn định cuộc sống sau lũ.

Xây nhà mới, xây tình đoàn kết

Những ngày cuối năm 2025, gia đình ông La Lan Yên (thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) trở nên rộn ràng khi căn nhà mới được Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ xây dựng hoàn thành với tổng kinh phí 170 triệu đồng. Bão số 13 đã khiến nhà cũ của gia đình ông bị sập hoàn toàn.

Nhà mới có tổng diện tích xây dựng 44m2; gồm: phòng khách, phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh, mái lợp tôn, nền lát gạch được xây dựng kiên cố theo tiêu chí "3 cứng," phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ niềm vui cùng hộ gia đình đầu tiên hoàn thành nhà mới trong "Chiến dịch Quang Trung" do lực lượng công an đảm nhiệm. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Ngày về nhà mới, ông La Lan Yên không giấu được xúc động khi bày tỏ lòng biết ơn của mình đến nhà nước và lực lượng công an. Ông cho biết, có căn nhà mới, ông sớm ổn định cuộc sống, có điều kiện thuận lợi để vươn lên trong sản xuất. Ông còn được Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và lãnh đạo xã tặng nhiều vật dụng sinh hoạt, lương thực, nhu yếu phẩm.

Nhà của gia đình ông La Lan Yên là căn nhà đầu tiên được lực lượng công an hỗ trợ xây dựng hoàn thành trong "Chiến dịch Quang Trung" tại tỉnh Đắk Lắk. Để căn nhà hoàn thành sau hơn 3 tuần thi công, Công an tỉnh đã huy động hàng chục lượt cán bộ chiến sỹ từ các đơn vị cùng với Công an xã Xuân Lãnh và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hỗ trợ nhà thầu tích cực đào móng, vận chuyển vật liệu xây dựng, trộn vữa, bưng bê gạch đá, sắt thép…

Đại tá Nguyễn Khỏe, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trong điều kiện địa hình, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết mưa lạnh kéo dài, vật liệu xây dựng khan hiếm, cán bộ, chiến sỹ công an cùng với các lực lượng phối hợp đã không quản ngại gian khó, thường xuyên bám địa bàn, làm việc ngày đêm, tranh thủ thời gian để thi công liên tục vừa đảm bảo chất lượng công trình, vừa nhanh chóng hoàn thành và bàn giao cho người dân sử dụng.

Trong "Chiến dịch Quang Trung," Công an tỉnh Đắk Lắk đảm nhận xây dựng 176 căn nhà mới cho người dân. Dù gặp một số khó khăn ban đầu, tuy nhiên Công an tỉnh đã nhanh chóng khắc phục và đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đến ngày 15/1/2026 đạt 90% khối lượng xây lắp và hoàn thành trước ngày 20/1/2026 bàn giao 100% căn nhà cho người dân.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tổng số căn nhà được hỗ trợ xây mới do ảnh hưởng bão lũ vừa được điều chỉnh là 606 căn; nhà hư hỏng nặng được sửa chữa là 892 căn; nhà bị tốc mái, nhà hư hỏng một phần được hỗ trợ sửa chữa 5.455 căn.

Tính đến 31/12/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành sửa chữa 100% số nhà bị hư hỏng nặng. Đối với số nhà bị tốc mái, nhà hư hỏng một phần, việc triển khai sửa chữa được các hộ dân chủ động thực hiện, đảm bảo có chỗ ở sinh hoạt; đến nay số lượng nhà này đã thực hiện xong. Đối với số nhà ở bị sập, đổ, cuốn trôi phải xây dựng lại, đến nay đã khởi công xây dựng 100%; số nhà đã hoàn thành là 135/606 nhà.

Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc Phòng) bàn giao nhà mới cho 5 hộ dân tại xã Sơn Hòa. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Theo kế hoạch, ngày 2/1/2026, Sư đoàn Phòng không 375 (Quân chủng Phòng không-Không quân) bàn giao 7 căn nhà tại xã Sơn Hòa và 1 căn nhà ở xã Tuy An Đông.

Ngày 4/1, Quân khu 5 tổ chức bàn giao 90 căn nhà; một số đơn vị khác bàn giao 31 căn nhà. Dự kiến đến ngày 15/1 sẽ hoàn thành 342/606 căn nhà, đến ngày 25/1 hoàn thành 606/606 căn nhà xây dựng mới.

Để những căn nhà mới cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai sớm hoàn thành, chính quyền địa phương đã huy động tối đa nguồn lực. Nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng đã hỗ trợ vật liệu xây dựng, phương tiện vận chuyển. Các hội, đoàn thể đã cử lực lượng đến tham gia. Các đơn vị đảm nhiệm thực hiện thi công thần tốc bất kể ngày đêm, ngày nghỉ lễ, kỷ niệm.

Mỗi căn nhà được xây thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, giúp hồi sinh vùng lũ, đem lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân./.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung' Thủ tướng đề nghị các địa phương "thừa thắng xông lên," rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi trước ngày 15/1/2026.