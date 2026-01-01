Tạo đồng thuận xã hội từ đổi mới công tác tuyên giáo và dân vận

Năm 2025 là dấu mốc đặc biệt của công tác tuyên giáo và dân vận khi hai lĩnh vực hợp nhất, vận hành trong một chỉnh thể thống nhất.

Giữa áp lực bộn bề việc mới, việc khó, toàn ngành vẫn giữ nhịp, chủ động đổi mới phương thức, bám sát thực tiễn, lắng nghe nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Từ nền tảng ấy, 2026 mở ra như một năm lan tỏa niềm tin, tạo thế chủ động cho chặng đường phía trước.

2025 được xem là năm bản lề của công tác tuyên giáo và dân vận khi Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận các cấp hoàn tất hợp nhất và chính thức đi vào hoạt động.

Trong điều kiện vừa kiện toàn tổ chức, vừa phải triển khai khối lượng công việc ngày càng lớn, nhiều nội dung mới, phức tạp, chưa có tiền lệ, toàn ngành đã thể hiện tinh thần hành động đổi mới, sáng tạo, bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp ngày càng hoàn chỉnh, tinh gọn, phát huy hiệu quả vai trò tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, cũng như công tác dân vận trong tình hình mới.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ưu điểm nổi bật của toàn ngành trong năm 2025 là công tác tham mưu ngày càng đi vào chiều sâu, tính dẫn dắt và định hướng rõ nét hơn.

Chiều 11/12, tại Hà Nội, ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với các cơ quan báo chí về nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng và trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và giữ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Toàn ngành tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu, định hướng và tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn, mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước.

Phương thức triển khai công tác tuyên giáo và dân vận trong năm 2025 có bước đổi mới rõ rệt, gắn lý luận với thực tiễn, giáo dục với hành động, tuyên truyền với nêu gương, tạo sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Nhiều hội nghị, sự kiện lớn được tham mưu, tổ chức thành công, tạo dấu ấn xã hội sâu rộng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Đáng chú ý, các hoạt động kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, hội thảo khoa học, triển lãm và các chương trình chính luận nghệ thuật quy mô toàn quốc được tổ chức bài bản, đồng bộ, thu hút sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế.

Qua đó, đã hình thành một "làn sóng yêu nước, yêu dân tộc mạnh mẽ" trong thế hệ trẻ Việt Nam, góp phần bồi đắp niềm tin, khát vọng cống hiến và trách nhiệm công dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thực tiễn triển khai cũng cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai quyết liệt, chủ động và hiệu quả. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục được triển khai quyết liệt, chủ động, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp phát huy vai trò nòng cốt với gần 17.000 văn bản chỉ đạo, 60 hội thảo, tọa đàm, 40 đề tài khoa học; duy trì khoảng 39.000 kênh truyền thông; biên soạn, đăng tải gần 1,2 triệu tin, bài; chia sẻ gần 10 triệu lượt tin, bài và hơn 7,2 triệu lượt bình luận, tạo dòng thông tin tích cực chủ đạo trên không gian mạng.

Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã tạo nên "lá chắn tư tưởng" vững chắc, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Song song với đó, công tác nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội được tăng cường, đổi mới cả về nội dung và phương thức, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp.

Công tác nắm bắt dư luận xã hội được tăng cường về quy mô, chiều sâu và tính dự báo. Năm 2025, toàn ngành triển khai 138 cuộc điều tra, phát hành 1.700 báo cáo định kỳ, hơn 1.800 báo cáo chuyên đề, phản ánh trên 400 vấn đề nóng.

Việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW đã tạo cơ sở chính trị quan trọng để đổi mới mạnh mẽ công tác dư luận xã hội trong tình hình mới.

Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quảng Trị) gắn việc thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua. (Ảnh: TTXVN phát)

Lĩnh vực dân vận cũng ghi nhận bước chuyển mạnh mẽ về tư duy và phương thức hoạt động. Phong trào "Dân vận khéo" lan tỏa sâu rộng với hàng nghìn mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Hoạt động dân vận chuyển mạnh từ tuyên truyền, vận động sang lắng nghe, đồng hành, phục vụ nhân dân, tạo đồng thuận trong triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Một điểm nhấn đặc biệt trong năm qua là công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Chỉ trong một tháng, từ 15/10 đến 15/11/2025, đã có gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, đóng góp gần 14 triệu ý kiến vào các dự thảo văn kiện.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các kỳ Đại hội Đảng thu hút gần 2 triệu lượt người tham gia. Những con số này thể hiện rõ vai trò kết nối, lắng nghe và phản hồi của Ngành trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội đối với các quyết sách chiến lược.

Có thể khẳng định, những kết quả tích cực này chính là thể hiện sự đổi mới rõ nét, cả trong tư duy và phương pháp hành động của các mặt công tác trong ngành Tuyên giáo và Dân vận năm 2025. Ngành đã góp phần rất quan trọng giúp Đảng "lắng nghe" được hơi thở của cuộc sống kịp thời và chính xác hơn.

Và như Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây đã khẳng định: Những chủ trương, quyết sách chiến lược sẽ không thể đạt được kết quả tích cực và toàn diện nếu thiếu đi vai trò tiên phong và trách nhiệm kiến tạo, "định hướng tư tưởng," "thống nhất nhận thức," "đi trước mở đường" của Ngành Tuyên giáo và Dân vận.

Ngành tuyên truyền, động viên, thuyết phục, từ đó tạo sự đồng thuận, lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; giúp quần chúng nhân dân "hiểu đúng, tin tưởng tuyệt đối và đồng lòng ủng hộ" đường lối, chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 đã tạo nền tảng quan trọng để toàn ngành Tuyên giáo và Dân vận bước vào năm 2026 với yêu cầu và nhiệm vụ cao hơn.

Dự báo năm nay, bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, từ tổ chức Đại hội XIV của Đảng đến bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai tham gia sửa chữa nhà ở cho người có công trên địa bàn. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Đây cũng là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV với mục tiêu tăng trưởng hai con số, hoàn thiện thể chế, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và tạo đà cho đất nước tăng tốc, bứt phá.

Trước yêu cầu đó, Ngành Tuyên giáo và Dân vận đã xác định tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; chủ động, tích cực phục vụ Đại hội XIV của Đảng và triển khai đồng bộ việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội.

Toàn ngành tập trung hoàn thành các đề án được giao, chủ động đề xuất những vấn đề mới, mang tính chiến lược, đồng thời tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số và không gian mạng phát triển mạnh mẽ.

Công tác dân vận cũng tiếp tục đổi mới theo hướng lắng nghe, đồng hành và phục vụ nhân dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đối thoại, ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận và xử lý ý kiến của nhân dân.

Việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích, dự báo dư luận xã hội được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã nêu rõ: Yêu cầu đối với công tác tư tưởng, tuyên truyền, dân vận đang đặt ra rất cao.

Trước bối cảnh tác động mạnh mẽ của không gian số, truyền thông xã hội, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, Trung ương yêu cầu công tác tham mưu của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phải nhanh hơn, chính xác hơn và có tính dự báo, dẫn dắt cao hơn.

Tinh thần xuyên suốt trong năm 2026 là không thể tiếp tục làm theo lối cũ, mà phải thực hiện một cuộc đổi mới thực sự trong tư duy lãnh đạo và phương thức hành động; làm việc quyết liệt hơn, thực tiễn hơn, gắn kết hơn và kịp thời hơn./.

Công tác tuyên giáo, dân vận sẽ quyết liệt hơn, thực tiễn hơn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã hoàn thành khối lượng lớn công việc kịp thời, đúng hướng cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận, tư tưởng, tôn giáo, dân tộc...