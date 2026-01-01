Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh: Du lịch Việt đã “vượt bão,” tăng trưởng ngoạn mục

Bất chấp tình hình kinh tế, xã hội thế giới khó khăn và diễn biến phức tạp trong năm 2025, ngành du lịch Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng và được các tổ chức uy tín quốc tế vinh danh.

2025 được đánh giá là một năm đầy bận rộn và “bội thu” của ngành du lịch Việt Nam với nhiều mốc thành tựu mới được các tổ chức uy tín quốc tế ghi nhận và vinh danh. Và quan trọng hơn, năm 2025 ghi dấu sự đồng lòng chuyển mình của toàn ngành với hậu thuẫn của công nghệ số, quyết tâm gỡ những “điểm nghẽn,” và nỗ lực vì một tương lai du lịch xanh bền vững…

Nhìn lại một năm với nhiều dấu ấn nổi bật và chuẩn bị tâm thế cho chặng đường mới, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Nguyễn Trùng Khánh đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus.

Những “tắc nghẽn” được khơi thông

- Thưa Cục trưởng, du lịch Việt Nam đã trải qua một năm 2025 bận rộn, nổi bật với hoạt động xúc tiến trong nước và quốc tế, đặc biệt ghi dấu ấn là các chương trình đồng hành với chuỗi sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn quốc gia. Nhìn lại 2025, ông đánh giá thế nào về diện mạo của toàn ngành?

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh: Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và là năm khởi đầu cho kế hoạch giai đoạn mới. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc như: 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; kỷ niệm năm tròn, năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước...

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh. (Ảnh: TITC)

Năm qua, ngành du lịch đã chủ động điều chỉnh định hướng phát triển thị trường phù hợp với xu hướng mới, khai thác tốt lợi thế so với một số nước trong khu vực, những tắc nghẽn đối với một số thị trường quan trọng đã được khơi thông; các chương trình kích cầu du lịch, các sản phẩm, dịch vụ du lịch được làm mới, đa dạng hóa đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc thị trường khách; hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương tạo động lực cho du lịch tăng tốc phát triển bền vững…

- Theo ông, với sự chuyển mình đó của toàn ngành, kết quả lớn nhất mà du lịch Việt Nam đã đạt được trong năm 2025 là gì?

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh: Năm 2025, ngành du lịch Việt Nam đã tập trung quyết liệt triển khai các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện qua một số kết quả nổi bật.

Thứ nhất, du lịch Việt Nam tăng trưởng hàng đầu thế giới. Năm 2025, khách quốc tế đạt khoảng 21,5 triệu lượt, lập kỷ lục mới, tăng 22,1% so với năm 2024 và 19,4% so với năm 2019 thời điểm trước COVID-19. Khách nội địa đạt khoảng 140 triệu lượt, tăng 64,7% so với năm 2019; tổng thu từ khách du lịch đạt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng 32,4% so với năm 2019. Năm 2025, Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc xếp vào nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch quốc tế cao nhất trên thế giới.

﻿ ﻿ Việt Nam lần thứ 6 được vinh danh là Điểm đến di sản hàng đầu thế giới. (Ảnh: Vương Công Nam)

Thứ 2, du lịch Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế vinh danh tại nhiều hạng mục giải thưởng của Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới, trong đó nổi bật là lần thứ 6 đạt giải Điểm đến di sản hàng đầu thế giới, lần thứ 7 nhận giải Điểm đến hàng đầu châu Á… cho thấy sức hút của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Thứ 3, nhiều chính sách tạo thuận lợi cho du lịch được ban hành từ thị thực, quy hoạch, giá điện đến cải cách thủ tục hành chính. Quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia thời kỳ mới đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, tạo ra khung phát triển thống nhất trên toàn quốc.

Thứ 4, công tác quản lý nhà nước được tăng cường dẫn tới chất lượng dịch vụ được đảm bảo và ngày càng nâng cao. Hình ảnh điểm đến từng bước được chuẩn hóa. Du lịch Việt Nam đang chuyển mình từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng.

Thứ 5, đổi mới nội dung, phương thức xúc tiến quảng bá du lịch thông qua phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác công tư, huy động nguồn lực xã hội hóa. Việt Nam đã tổ chức hàng loạt chương trình giới thiệu du lịch tại châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia; tham gia các hội chợ toàn cầu như ITB Berlin, WTM London... Hoạt động truyền thông số có bước đột phá. Website vietnam.travel của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vươn lên xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á.

Thứ 6, công tác chuyển đổi số đi vào chiều sâu, thống nhất, đồng bộ nhằm hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, kinh doanh du lịch và nâng cao trải nghiệm du khách.

Sản phẩm du lịch Việt chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự hậu thuẫn của công nghệ số. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thứ 7, đa dạng hóa hệ thống sản phẩm, dịch vụ. Nhiều loại hình mới được đầu tư như du lịch đêm, du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, du lịch nông thôn, đường sắt, ẩm thực, thể thao, du lịch MICE... Các điểm đến, sản phẩm du lịch mới liên tục được ra mắt, đáp ứng nhu cầu mới của khách du lịch. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển sản phẩm.

Thứ 8, hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư phát triển mạnh: Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch phát triển mạnh cả về chất lượng và số lượng, đóng vai trò quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam. Hệ thống cao tốc đường bộ không ngừng được xây dựng. Mạng lưới đường bay kết nối Việt Nam với các thị trường ngày càng mở rộng. Các dịch vụ đường sắt cao cấp gắn với du lịch được khai thác mang lại trải nghiệm mới. Các cảng, tuyến du lịch đường thủy được mở rộng, nâng cấp để khai thác du lịch đường sông.

Sức hút ngày càng mạnh mẽ

- Công bố từ UN Tourism cho thấy Việt Nam đã có mức tăng trưởng khách quốc tế cao nhất thế giới (cùng với Nhật Bản) trong nửa đầu năm 2025, đạt 21%. Theo ông, con số này có ý nghĩa thế nào giữa bối cảnh toàn cầu còn đang nhiều biến động và khó khăn?

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh: Tôi rất vui mừng khi được chia sẻ về con số ấn tượng mà UN Tourism đã công bố: Việt Nam cùng với Nhật Bản dẫn đầu thế giới về mức tăng trưởng khách quốc tế trong nửa đầu năm 2025, đạt 21% so với cùng kỳ năm 2024. Cùng kỳ đánh giá, Việt Nam đã đón khoảng 10,66 triệu lượt khách quốc tế chỉ trong 6 tháng đầu năm, tăng 20,7% và thậm chí vượt 26% so với mức trước đại dịch năm 2019. Đây không chỉ là con số thống kê bình thường, mà là minh chứng sống động cho sức hút ngày càng mạnh mẽ của du lịch Việt Nam.

Trong bối cảnh toàn cầu vẫn còn đầy biến động và khó khăn, bất ổn chính trị, lạm phát cao ở dịch vụ vận tải và lưu trú, sự phục hồi không đồng đều giữa các khu vực (châu Á - Thái Bình Dương chỉ đạt khoảng 87-92% mức 2019, trong khi một số khu vực khác gặp thách thức về chi phí và cơ sở hạ tầng), mức tăng trưởng 21% của Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc trên nhiều khía cạnh.

Du khách quốc tế tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Thể hiện sức bật và khả năng phục hồi vượt trội: Toàn cầu chỉ tăng 5% khách quốc tế đến nhưng Việt Nam đã vượt xa trung bình, thậm chí cao nhất thế giới cùng Nhật Bản. Điều này chứng tỏ ngành du lịch Việt Nam đã vượt qua "cơn bão" hậu COVID-19 một cách ngoạn mục. Chúng ta không chỉ phục hồi mà còn vượt mức trước đại dịch, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững.

Đóng góp quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cả nước: Du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, với doanh thu ước tính 518 nghìn tỷ VND (khoảng 21,3 tỷ USD) chỉ trong nửa đầu năm. Mức tăng 21% này giúp tạo hàng triệu việc làm, thúc đẩy dịch vụ, nông nghiệp và sản phẩm địa phương, đồng thời góp phần vào mục tiêu GDP tăng trưởng 8,3-8,5% năm 2025. Trong lúc nhiều quốc gia còn đang rơi vào bối cảnh lạm phát và suy thoái, con số này là động lực kích thích kinh tế, đặc biệt khi khách châu Á (chiếm 78%) và châu Âu tăng mạnh (34,9%).

Khẳng định vị thế cạnh tranh toàn cầu: Giữa lúc các điểm đến lớn như Pháp, Tây Ban Nha chỉ tăng 5-7%, Việt Nam nổi lên như "ngôi sao sáng" nhờ đa dạng sản phẩm: từ di sản văn hóa (Vịnh Hạ Long, Hội An), du lịch biển đảo (Phú Quốc, Đà Nẵng), đến trải nghiệm xanh và bền vững. Đây là kết quả của chiến lược quảng bá hiệu quả, hợp tác quốc tế, và chuyển đổi số. Kết quả định vị thương hiệu về Việt Nam an toàn, thân thiện và hấp dẫn, thu hút du khách từ các thị trường lớn như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ.

Tuy nhiên, bối cảnh toàn cầu vẫn tiềm ẩn rủi ro như biến đổi khí hậu, cạnh tranh khốc liệt và nhu cầu du lịch bền vững ngày càng cao. Cục Du lịch Quốc gia sẽ tiếp tục tập trung vào phát triển du lịch xanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, và mở rộng xúc tiến các thị trường mới để duy trì đà tăng trưởng, hướng tới mục tiêu 25 triệu khách quốc tế trong năm 2025.

Con số 21% không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để toàn ngành nỗ lực hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và đất nước. Tôi tin rằng, với sự đồng hành của các đối tác quốc tế và cộng đồng, du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những danh hiệu khác.

Ẩm thực Việt Nam luôn gây thương nhớ trong lòng du khách quốc tế. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

- Để duy trì đà tăng trưởng như ông vừa nói, xin ông cho biết những sản phẩm cốt lõi nào sẽ được toàn ngành tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới?

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh: Ngành du lịch sẽ tập trung vào những dòng sản phẩm du lịch chính gồm: Du lịch văn hóa; Du lịch dựa vào tự nhiên; Du lịch biển đảo; và Du lịch tham quan thành phố.

Bên cạnh những sản phẩm du lịch truyền thống kể trên, các địa phương, doanh nghiệp đã và đang chú trọng đầu tư vào những sản phẩm sáng tạo, sản phẩm du lịch thông minh, sản phẩm du lịch xanh như những chương trình du lịch thiện nguyện, du lịch bảo vệ môi trường, du lịch tham quan phim trường, du lịch nông nghiệp – nông thôn, âm nhạc đường phố, du lịch học tập tham gia quân ngũ... các chương trình, ứng dụng du lịch thực tế ảo, hệ thống thuyết minh tự động…

Gần đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo đẩy mạnh các sản phẩm du lịch mới gắn với ứng dụng công nghiệp văn hóa và phối hợp với Bộ Y tế để xây dựng sản phẩm du lịch y tế, khám chữa bệnh. Để mở rộng và thu hút khách du lịch có khả năng chi tiêu cao, Việt Nam cũng đang nghiên cứu, xây dựng những sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch cao cấp, đặc biệt là sản phẩm dành riêng cho khách du lịch Hồi giáo.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của ông./.

Trong năm 2025, Chính phủ Việt Nam đã tiếp tục ban hành Nghị định miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện “đối tượng đặc biệt.” (Ảnh minh họa: TTXVN)