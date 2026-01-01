Trung Quốc, Nga: Tin tưởng vào sức mạnh đoàn kết dân tộc và tương lai vững bước

Chủ tịch Trung Quốc hoan nghênh những tiến bộ vững chắc của đất nước

Ngày 31/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao những thành tựu của Trung Quốc khi đạt được các mục tiêu trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 về phát triển kinh tế và xã hội, và những tiến bộ vững chắc trên hành trình hiện đại hóa mới.



Trong thông điệp năm mới 2026, ông Tập Cận Bình cho biết, khi năm 2025 đánh dấu sự hoàn thành Kế hoạch Phát triển, sức mạnh kinh tế, năng lực khoa học công nghệ, khả năng quốc phòng và sức mạnh tổng hợp quốc gia của Trung Quốc đều đạt đến tầm cao mới. Đặc biệt, theo ông, Trung Quốc đã tìm cách thúc đẩy phát triển chất lượng cao thông qua đổi mới sáng tạo, trở thành một trong những nền kinh tế có khả năng đổi mới sáng tạo phát triển nhanh nhất.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đánh giá cao việc tích hợp sâu rộng khoa học và công nghệ với các ngành công nghiệp, và tạo ra một dòng chảy đổi mới. Đặc biệt, nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) lớn đã và đang cạnh tranh trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu.



Lưu ý rằng năm 2026 đánh dấu sự khởi đầu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, ông Tập Cận Bình kêu gọi các bước đi vững chắc để thúc đẩy phát triển chất lượng cao, làm sâu sắc hơn nữa cải cách và mở cửa trên mọi lĩnh vực, nhấn mạnh "một dự án thành công nên bắt đầu bằng một kế hoạch tốt và các mục tiêu rõ ràng."



Chủ tịch Trung Quốc cũng đánh giá cao sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng đối với các di tích văn hóa, bảo tàng và di sản văn hóa phi vật thể của đất nước, nhấn việc người dân Trung Quốc nỗ lực nuôi dưỡng ngôi nhà tinh thần bằng sự phát triển văn hóa đã khiến văn hóa Trung Quốc đang tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.



Trong thông điệp năm mới, Chủ tịch Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước để thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới. Để giải quyết tốt hơn vấn đề biến đổi khí hậu, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc đã công bố các Đóng góp Quốc gia Tự nguyện mới, đồng thời nói thêm rằng sau khi công bố ba sáng kiến toàn cầu về phát triển, an ninh và văn minh, ông đã đưa ra Sáng kiến Quản trị Toàn cầu nhằm thúc đẩy một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn.

Tổng thống Nga gửi thông điệp về sức mạnh nội tại của dân tộc

Ngày 31/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này sẽ đặt niềm tin vào sức mạnh nội tại để tiến về phía trước. Tuyên bố được đưa ra trong bài phát biểu chào Năm mới truyền thống của ông Putin được phát sóng đầu tiên tại vùng Viễn Đông, nơi một số khu vực của Liên bang Nga chính thức bước sang năm 2026.



Từ Điện Kremlin, nhà lãnh đạo Nga gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân trên cả nước. Trong bài phát biểu, ông Putin nói rằng: "Chúng ta dựa vào sức mạnh của chính mình, dựa vào những người thân thiết, gần gũi và yêu thương, đồng thời chúng ta luôn sẵn sàng giúp đỡ."

Tổng thống Putin nhấn mạnh dân tộc Nga là "một gia đình lớn mạnh và đoàn kết", đồng thời khẳng định người dân nước này sẽ không ngừng lao động, sáng tạo và kiên định theo đuổi các mục tiêu đã đề ra để vững bước trong năm 2026.



Theo hãng tin TASS, bài phát biểu chúc mừng năm mới của Tổng thống Nga Putin năm nay chỉ dài 3 phút 20 giây, là một trong những thông điệp ngắn nhất của ông.



Năm ngoái, bài phát biểu của ông chỉ diễn ra trong 3 phút 35 giây. Thông điệp ngắn nhất là bài phát biểu chào năm mới 2006 với thời lượng chỉ hơn 2 phút./.

