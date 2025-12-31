LHQ phê chuẩn ngân sách năm 2026 trong bối cảnh khó khăn tài chính

Ngày 30/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua khoản ngân sách thường niên cho năm 2026 trị giá 3,45 tỷ USD.

Trước đó cùng ngày, khoản ngân sách cũng đã được Ủy ban thứ 5 của Đại hội đồng - cơ quan chịu trách nhiệm về các vấn đề hành chính và ngân sách - thông qua.

Mức ngân sách này được phê duyệt theo đề xuất của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về việc giảm 15% chi phí hoạt động và cắt giảm gần 19% nhân sự.

Các cuộc đàm phán về ngân sách năm 2026 cho thấy rõ tình trạng thắt chặt tài chính và sáng kiến cải cách UN80, nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm thiểu sự chồng chéo và điều chỉnh nhân sự phù hợp hơn với các nhiệm vụ được giao.

Theo Tổng kiểm toán Liên hợp quốc Chandramouli Ramanathan, tổng cộng sẽ có 2.900 vị trí bị cắt giảm kể từ ngày 31/12/2025.

Các quốc gia thành viên đã tranh luận quyết liệt về quy mô và phạm vi của ngân sách, gồm việc cắt giảm các vị trí nhân sự, kinh phí cho các phái bộ chính trị đặc biệt và phân bổ nguồn lực cho các ưu tiên cải cách mới.

Các cuộc tranh luận càng trở nên phức tạp do lo ngại về tình trạng thiếu hụt tiền, việc đóng góp chậm trễ hoặc không đầy đủ của các quốc gia thành viên, cũng như nhu cầu cân bằng giữa kỷ luật tài khóa và các yêu cầu hoạt động của tổ chức.

Liên hợp quốc khép lại năm 2024 với khoản nợ 760 triệu USD. Tính đến ngày 1/12/2025, cơ quan này vẫn chưa thu hồi được 709 triệu USD tiền nợ từ năm 2024, trong khi các thành viên đang nợ phí đóng góp thường niên đến hạn năm 2025 là 877 triệu USD, nâng tổng số tiền tồn đọng lên tới 1,586 tỷ USD./.

