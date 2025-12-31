Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan hợp tác tuần tra chung dọc sông Mekong

Từ ngày 26-29/12, Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan đã tiến hành hoạt động tuần tra và thực thi pháp luật chung dọc sông Mekong lần thứ 160, với sự tham gia của khoảng 170 nhân viên và 6 tàu tuần tra.

Chiến dịch bắt đầu tại cảng Quan Lôi và kết thúc tại cảng Cảnh Cáp, đều thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Ông Humphan Keovanglat, Chính ủy quân khu tỉnh Luang Namtha, Lào, cho biết các cuộc tuần tra đã cải thiện đáng kể an ninh và ổn định.

Theo ông Humphan, việc đi lại qua biên giới hiện nay thông suốt và an toàn, thương mại diễn ra suôn sẻ, qua đó đảm bảo cuộc sống bình an và giao thương thuận lợi cho người dân.

Ông Than Naing Oo, thuyền trưởng tàu tuần tra số 171 của Myanmar, nhấn mạnh cơ chế phối hợp cho phép chia sẻ thông tin tình báo nhanh chóng. Theo ông, hoạt động tuần tra chung tăng cường hợp tác an ninh và thúc đẩy phát triển khu vực, mang lại lợi ích cho người dân.

Trong khi đó, ông Ran Xi, thành viên của đơn vị cảnh sát đặc nhiệm thuộc Cục tuần tra đường thủy của Sở Công an tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cho rằng tình hình an ninh, an toàn dọc các tuyến đường thủy được cải thiện đáng kể. Tàu thương mại hiện nay có thể tự di chuyển an toàn. Không có vụ nổ súng hay đánh bom nào trong những năm gần đây.

Nhà nghiên cứu cao cấp Jiang Zhida tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc cho rằng cơ chế tuần tra chung giúp đảm bảo an ninh đường sông hiệu quả, kiềm chế tội phạm xuyên biên giới và thúc đẩy phát triển.

Ông nhấn mạnh rằng cơ chế này đóng vai trò đảm bảo cho sự ổn định và thịnh vượng của khu vực Mekong-Lan Thương, đặt nền tảng an ninh vững chắc cho việc xây dựng cộng đồng Mekong-Lan Thương với tương lai chung./.

Các nước Mekong và Trung Quốc xây dựng cộng đồng hợp tác thịnh vượng Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao MLC lần thứ 10 tại Trung Quốc nhấn mạnh đoàn kết, tăng cường kết nối, đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng cộng đồng Mekong-Lan Thương hòa bình, thịnh vượng và bền vững.