Thế giới

ASEAN

Trung Quốc-Lào-Myanmar-Thái Lan tuần tra chung trên sông Mekong lần thứ 159

Hơn 100 nhân viên và 7 tàu của Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan ngày 25/11 đã bắt đầu cuộc tuần tra chung lần thứ 159 trên sông Mekong nhằm trấn áp tội phạm xuyên biên giới.

Minh Tuấn - Lương Tuấn
Sông Mekong. (Ảnh: TTXVN phát)
Sông Mekong. (Ảnh: TTXVN phát)

Các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan ngày 25/11 đã bắt đầu cuộc tuần tra chung lần thứ 159 trên sông Mekong nhằm trấn áp tội phạm xuyên biên giới.

Hoạt động này bắt đầu vào khoảng 9h sáng, khi 3 tàu thực thi pháp luật của Trung Quốc rời cảng Cảnh Cáp thuộc tỉnh Vân Nam, đánh dấu việc chính thức khởi động tuần tra. Tàu tuần tra của Lào và Myanmar cũng đồng thời rời cảng Muang Mo (Lào) và cảng Wan Pong (Myanmar) để hướng tới khu vực đã được ấn định.

Hơn 100 nhân viên thực thi pháp luật cùng 7 tàu tuần tra của 4 nước đang tham gia hoạt động lần này, với nhiệm vụ kiểm tra phối hợp đường bộ - đường thủy và huấn luyện tại các điểm trọng yếu dọc sông Mekong, tập trung vào các loại tội phạm xuyên biên giới như buôn bán ma túy, lừa đảo, buôn lậu và nhập cư trái phép.

Trong thời gian tuần tra, các cơ quan thực thi pháp luật liên quan của 4 nước sẽ tổ chức cuộc họp trao đổi thông tin tại Chiang Saen (Thái Lan) để phân tích tình hình an ninh ở lưu vực sông Lan Thương-Mekong, thảo luận thông tin tình huống và lập kế hoạch ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

Sông Mekong - được gọi là sông Lan Thương (Lancang) tại Trung Quốc - là tuyến đường thủy quan trọng phục vụ hoạt động vận tải xuyên biên giới. Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan đã tiến hành tuần tra chung trên tuyến sông này từ tháng 12/2011./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tuần tra chung #Sông Mekong #An ninh biên giới
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ngày 17/11, lụt ngập diện rộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, khiến nhiều nhà dân bị chìm trong biển nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Lũ lụt tàn phá Thái Lan, Việt Nam và đe dọa Malaysia

Sự kết hợp tai hại giữa các đợt gió mùa tăng cường và hệ thống quản lý lũ mong manh khiến nhiều thị trấn và thành phố, từ miền Nam Thái Lan đến dải duyên hải miền Trung Việt Nam, chìm trong nước lũ.

Học sinh thực hiện phần thi của mình. (Ảnh: TTXVN phát)

Sôi nổi Ngày hội STEM Robotics Hữu nghị Việt-Lào

Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung mong muốn Ngày hội STEM Robotics sẽ là dấu mốc quan trọng để ngành giáo dục tỉnh Champasak tiếp tục lan tỏa giáo dục STEM tại tỉnh Champasak và các tỉnh khác của Nam Lào.