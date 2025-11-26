Trung Quốc-Lào-Myanmar-Thái Lan tuần tra chung trên sông Mekong lần thứ 159

Các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan ngày 25/11 đã bắt đầu cuộc tuần tra chung lần thứ 159 trên sông Mekong nhằm trấn áp tội phạm xuyên biên giới.



Hoạt động này bắt đầu vào khoảng 9h sáng, khi 3 tàu thực thi pháp luật của Trung Quốc rời cảng Cảnh Cáp thuộc tỉnh Vân Nam, đánh dấu việc chính thức khởi động tuần tra. Tàu tuần tra của Lào và Myanmar cũng đồng thời rời cảng Muang Mo (Lào) và cảng Wan Pong (Myanmar) để hướng tới khu vực đã được ấn định.



Hơn 100 nhân viên thực thi pháp luật cùng 7 tàu tuần tra của 4 nước đang tham gia hoạt động lần này, với nhiệm vụ kiểm tra phối hợp đường bộ - đường thủy và huấn luyện tại các điểm trọng yếu dọc sông Mekong, tập trung vào các loại tội phạm xuyên biên giới như buôn bán ma túy, lừa đảo, buôn lậu và nhập cư trái phép.



Trong thời gian tuần tra, các cơ quan thực thi pháp luật liên quan của 4 nước sẽ tổ chức cuộc họp trao đổi thông tin tại Chiang Saen (Thái Lan) để phân tích tình hình an ninh ở lưu vực sông Lan Thương-Mekong, thảo luận thông tin tình huống và lập kế hoạch ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.



Sông Mekong - được gọi là sông Lan Thương (Lancang) tại Trung Quốc - là tuyến đường thủy quan trọng phục vụ hoạt động vận tải xuyên biên giới. Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan đã tiến hành tuần tra chung trên tuyến sông này từ tháng 12/2011./.

